Alla scoperta di Enrico Nigiotti, il cantante che si è auto-eliminato da Amici per favorire la sua fidanzata di allora, la ballerina Elena D’Amario.

Nato a Livorno l’11 giugno 1987 sotto il segno dei Gemelli, Enrico Nigiotti è diventato famoso grazie alla sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante vanta anche partecipazioni a Sanremo e un terzo posto a X Factor. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata di Enrico.

Chi è Enrico Nigiotti: biografia e carriera

Figlio di un medico e di una cardiologa, Enrico Nigiotti non si appassiona alla medicina, ma alla musica. Il padre infatti è ascoltatore e gran conoscitore del blues, primo genere amato da Enrico che a sei anni inizia a suonare il pianoforte. Il primo incontro con la chitarra avverrà a tredici anni… e sarà subito amore!

Da allora il cantante non riesce a separarsi dalla sua compagna a sei corde, suona per lavoro e lo fa anche nel tempo libero. Frequenta anche diversi corsi per studiare e approfondire diverse tecniche di esecuzione. In pochi anni diventa un musicista esperto in grado di padroneggiare la chitarra come pochi cantautori moderni sanno fare.

Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti da Amici a X Factor

Il suo esordio nel mondo della musica avviene nel 2008 e con una canzone scritta da Elisa e prodotta da Caterina Caselli Enrico si apre la strada per partecipare alla nona edizione di Amici. Ma come molti sanno, cederà il passo a Emma Marrone, regina indiscussa del programma.

In realtà lo scontro tra i due titani dell’edizione non andrà mai in scena per la clamorosa scelta di Nigiotti che decide di auto-eliminarsi… per amore, ossia per non sfidare la sua fidanzata dell’epoca, la ballerina Elena D’Amario. Tornerà a partecipare a un talent nel 2017, questa volta a X Factor. In questo caso riuscirà ad arrivare terzo ma la sua canzone L’amore è sarà uno dei brani più scaricati tra quelli in gara.

La carriera dopo i talent

Dopo aver raggiunto il successo nei talent, ha collaborato nel 2018 con una big della musica italiana come Gianna Nannini, in particolare nel brano Complici.

Nel 2019 è poi approdato a Sanremo per la prima volta tra i Big, con il brano Nonno Hollywood, molto apprezzato da pubblico e critica ma non particolarmente fortunato nella classifica finale. Un risultato che non lo ha soddisfatto del tutto.

Ha così deciso di tornare subito sul palco dell’Ariston nel 2020. Con il brano Baciami adesso le cose sono però andate peggio e alla fine si è classificato solo 19esimo in classifica. Cosa fa oggi Enrico Nigiotti? Dopo un periodo di assenza dal mondo della musica, anche per alcune questioni personali, nel 2023 ha lanciato un nuovo singolo, ninnananna, primo passo di un nuovo progetto discografico:

Enrico Nigiotti: la discografia in studio

2010 – Enrico Nigiotti

2015 – Qualcosa da decidere

2018 – Cenerentola

2020 – Nigio

La vita privata di Enrico Nigiotti: fidanzata e figli

La storia d’amore tra Enrico Nigiotti e Elena D’Amario ha appassionato tutti i fan di Amici, che hanno fatto il tifo per la bella coppia nata proprio sotto la luce dei riflettori dell’Accademia di Maria De Filippi. Certo, in pochi si sarebbero aspettati che il cantante sarebbe addirittura arrivato a rinunciare alla (possibile) finale del talent per amore della sua compagna. Una scelta particolarmente apprezzata soprattutto dal pubblico femminile.

“A quell’età, a 23 anni, ti innamori sempre e di chiunque – ha raccontato poi Enrico come riportato da supereva.it, “Eravamo ragazzi, e io ho fatto una ragazzata. Tanto più che quell’estate, dopo il programma, lei è partita per l’America e ci siamo lasciati. Pentito? Ma figuriamoci, mai avere rimorsi. Tuttavia quell’esperienza di Amici l’ho vissuta in modo troppo infantile, al di là dell’autoesclusione“.

Dopo la fine della storia con Elena, Enrico Nigiotti è rimasto nel campo della danza. La sua nuova compagna, Giulia Diana è una psicologa con trascorsi da ballerina e con Enrico ha deciso di aprire una scuola di danza a Livorno. Insomma, un destino delineato… sin dai primi passi! E il 13 marzo 2023 i due sono diventati per la prima volta genitori di due gemelli. Come si chiamano i bambini di Nigiotti? Duccio e Maso.

Sai che…

– A quale talent ha partecipato Enrico Nigiotti? Come abbiamo già ricordato, ha preso parte sia ad Amici che a X Factor.

– Prima di diventare un cantautore professionista, Nigiotti per mantenersi ha lavorato anche come manovale e come contadino.

– Ha avuto l’onore di aprire un concerto di Laura Pausini, artista per cui ha scritto il brano Le due finestre, nella location straordinaria del Circo Massimo.

– Ha scritto anche una canzone per Eros Ramazzotti, Ho bisogno di te.

– Per il brano Nonno Hollywood ha vinto il Premio Lunezia.

– Su Instagram Enrico Nigiotti ha un account ufficiale da diverse centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

