Gaia Gozzi: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante che ha partecipato a X Factor e ad Amici di Maria De Filippi.

Grande rivelazione e vincitrice di Amici di Maria De Filippi 19, Gaia Gozzi è oggi una delle artiste più amate del nostro pop. Ma chi è veramente? Una cantante che ancora prima di Amici era già famosa per aver fatto molto bene in un altro talent, X Factor. Andiamo a scoprire alcune curiosità su questa talentuosa artista.

Chi è Gaia Gozzi: biografia e carriera

Gaia Gozzi è nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1997 sotto il segno della Bilancia. Di origine italo-brasiliana, ha sempre manifestato grande interesse per la musica.

Dopo aver imparato a suonare la chitarra e aver cantato in alcune band di amici, è partita per gli Stati Uniti. Un’esperienza formativa che le ha permesso di capire che avrebbe voluto fare della musica la sua professione. Così, tornata in Italia, ha provato la fortuna a X Factor nel 2016. Superati i casting e il Bootcamp, è entrata nella squadra Under Donne guidata in quell’edizione da Fedez.

In quell’esperienza è riuscita arrivare fino in fondo, ma in finale non è riuscita a conquistare la vittoria, fermandosi al secondo posto, superata dai Soul System di Alvaro Soler. Decisa a non arrendersi, nel 2017 ha pubblicato un album, Fotogramas, e oggi ha deciso di rimettersi in gioco nella scuola più famosa d’Italia: Amici di Maria De Filippi. Senza troppi problemi è arrivata al serale, grazie anche agli inediti Chega e Fucsia.

Dopo una lunga avventura negli spettacoli serali, la cantante di origine brasiliana è riuscita a trionfare ad Amici 2020 ed è ora pronta a raccogliere i frutti di questo straordinario successo. Nel 2021 ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo, facendo una buona figura pur non riuscendo a raccogliere alcun premio. Ha quindi collaborato con una star internazionale con Sean Paul e ha annunciato il nuovo album, partecipando anche ad alcuni festival di grandissimo prestigio a livello mondiale.

Ecco il video del suo singolo di maggior successo prima di Chega:

Gaia: la discografia in studio

2020 – Genesi

2021 – Alma

La vita privata di Gaia Gozzi: mamma e fidanzato

La mamma di Gaia è stata in passato una ballerina. Con la figlia ha un rapporto davvero speciale, ed è stata lei a trasmetterle, almeno in parte, il grande amore per la musica. Non sappiamo molto altro sulla vita privata della giovane cantante, che per oltre quattro anni ha avuto una relazione con un ragazzo di nome Giorgio. Il suo fidanzato attuale è Daniele Dezi, alias Orang3, uno dei producer italiani più importanti, con cui ha collaborato anche in varie occasioni.

Sai che…

– Gaia è alta 1 metro e 68.

– Oltre alla musica, Gaia ama il cinema, lo sport, il disegno e i viaggi.

– Parla correttamente sia l’italiano che il portoghese. Se ti stai chiedendo in che lingua siano Boca, Chega e altre sue canzoni, dunque, sappi che è portoghese.

– Dove vive Gaia? Vicino Mantova, a Viadana. Non conosciamo i suoi guadagni.

– Su Instagram Gaia Gozzi ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Di seguito un video di Gaia a X Factor:

