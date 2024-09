Chi è Roger O’Donnell, storico tastierista dei Cure

Roger O’Donnell: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul tastierista famoso per la sua carriera nei Cure.

Tastierista entrato nella Rock and Roll Hall of Fame insieme ai Cure, Roger O’Donnell è da tanti anni uno dei musicisti più apprezzati nel mondo della musica. Un artista che ha preoccupato i fan quando, nel 2024, ha annunciato di essere in lotta con un raro linfoma. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Roger O’Donnell: biografia e carriera

Roger O’Donnell è nato a Londra il 29 ottobre 1955 sotto il segno dello Scorpione. Appassionato di musica fin da bambino, è cresciuto come il più piccolo di quattro figli, ascoltando il meglio della musica rock e jazz di quel periodo, tra cui Frank Zappa, Herbie Hancock e Jimi Hendrix, e molto presto comincia a suonare il pianoforte.

mani uomo pianoforte

Muove i primi passi nel mondo della musica suonando con Arthur Brown, e contemporaneamente girando i pub inglesi insieme alle sue prime band. La prima svolta della sua carriera arriva quando, nel 1983, il batterista Boris Williams gli chiede di entrare nei Thompson Twins. Lo stesso Williams, dopo una fortunata esperienza di O’Connell negli Psycedelic Furs, gli chiede di aggiungersi ai Cure in seguito all’allontanamento di Laurence Tolhurst.

È il 1987 e comincia la lunga storia del tastierista britannico insieme alla band di Robert Smith. Una storia fatta di alti e bassi e di diversi momenti di pausa. Dopo tre anni nel gruppo, decide infatti nel 1990 di lasciare la band per divergenze, probabilmente caratteriali, con Simon Gallup, il bassista dei Cure.

Ritorna all’interno del gruppo inglese nel 1995, su invito dello stesso Robert Smith, non prima di aver dato vita a un primo album da solista, Grey Clouds Red Sky, discograficamente un flop. Nel 2005 la sua carriera nei Cure si interrompe nuovamente, stavolta a causa di un licenziamento da parte del leader della band.

In questo periodo lancia la sua etichetta discografica, per scoprire nuove band emergenti, e ridà slancio alla sua carriera da solista, pubblicando un secondo album, The Truth in Me, stavolta più fortunato. Nel 2011 viene però richiamato nel gruppo dai Smith, con cui nel 2019 entra anche nella Rock and Roll Hall of Fame.

Cosa fa oggi Roger O’Donnell

Continua a far parte dei Cure, band che saltuariamente regala ancora ai fan nuova musica e rari tour in giro per il mondo.

La discografia in studio da solista

1994 – Grey Clouds Red Sky

2006 – The Truth in Me

2013 – Post Romantic Empire the Album

2020 – 2 Ravens

La vita privata di Roger O’Donnell: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Roger, ma sappiamo che per un certo periodo è stato fidanzato con Pamela Colnaghi, modella e cosplayer italiana.

Sai che…

– Ha frequentato la scuola artistica.

– Roger O’Donnell vive in Inghilterra ma nel 2023 ha acquistato una splendida villa a Capo di Leuca, in Salento, terra di cui si è innamorato.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Roger O’Donnell ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Roger O’Donnell, ecco una playlist presente su Spotify: