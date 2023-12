Sophie Scott: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla voce del progetto musicale Sophie and the Giants.

Prima bandleader, poi vera e propria solista, Sophie Scott altro non è che la Sophie di Sophie and the Giants, nome con cui ormai la conoscono molti fan italiani. Un’artista di grande personalità, dalla splendida voce e capace di scrivere canzoni diventate ormai vere e proprie hit radiofoniche anche nel nostro paese. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sophie Scott: biografia e carriera

Non conosciamo la data di nascita di Sophie Scott, ma sappiamo che è appassionata di musica da sempre. Artista di grandissimo talento, nel 2015 ha fondato a Sheffield un nuovo gruppo. Inizialmente affiancata da alcuni amici, musicisti amatoriali, nella primavera del 2017 sostituisce i membri della band con altri artisti professionisti, Chris Hill, Bailey Stapledon e Toby Holmes, studenti di educazione musicale al Guildford Music College.

Terminati gli studi, tutti i membri del gruppo si trasferiscono nella città di Sophie e insieme iniziano a esibirsi dal vivo per i vari locali della città, coverizzando in particolare brani di Supertramp e Chris Isaak, ma presentando di tanto in tanto anche alcuni brani inediti. Il debutto ufficiale arriva nel 2018 con il singolo Monsters, che anticipa il loro primo EP.

Nonostante una promozione relativa, riescono a guadagnare milioni e milioni di ascolti tramite le piattaforme su internet, e vengono quindi invitati dalla BBC a far sentire la loro musica. Da lì in avanti continua la loro ascesa, che diventa addirittura internazionale quando il loro inedito The Light viene utilizzato all’interno di un celebre videogioco e come jingle pubblicitario in Germania.

Si esibiscono quindi nell’estate dello stesso anno in festival importanti come Glastonbury. Nel 2019 alcuni cambi di formazione rischiano di minare il loro percorso. Invece, grazie al carisma di Sophie la band non subisce alcun tipo di scossone e nel giro di pochi mesi riesce anzi a guadagnarsi una collaborazione di prestigio come quella con il dj tedesco Purple Disco Machine.

Insieme danno vita al brano Hypnotized, ispirato alle sonorità anni Ottanta dell’italodisco. Il successo è straordinario e permette per la prima volta alla band di farsi conoscere anche in Italia:

Forti di questo successo, Sophie e i suoi compagni continuano a lanciare singoli molto apprezzati in tutta Europa negli anni successivi, e nel giugno del 2021 collaborano anche con Michele Bravi nel singolo Falene.

Nel mese di novembre dello stesso anno lanciano il brano Golden Nights in collaborazione con Benny Benassi e Dardust, presentato anche sul palco dell’Eurovision 2022 a Torino, e tornano quindi a collaborare con Puple Disco Machine nel singolo In the Dark.

Il 2022 è tra l’altro l’anno di una grande svolta per Sophie. Con il nuovo singolo estivo We Own the Night sceglie infatti di voltare pagina. Non abbandona i compagni di band, né il suo nome d’arte, ma trasforma il percorso dei Sophie and the Giants in un percorso da solista. Forte di questa novità, nel 2023 collabora con l’ex Amici Alex W nel brano Dire, fare, curare, e nel marzo dello stesso anno lancia il singolo DNA, in grado di arrivare nuovamente ai vertici delle classifiche.

La vita privata di Sophie Scott: chi è il fidanzato?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale della cantante dalla chioma rossa e non sappiamo se sia fidanzata o meno.

Sai che…

– Nel 2022 Sophie partecipa a Sanremo come ospite de Le Vibrazioni, nella serata dedicata alle cover. Insieme eseguono Live and Let Die di Paul McCartney.

– Qual è la malattia di Sophie Scott? Fortunatamente non soffre di particolari problemi.

– Sophie Scott è albina? Non lo sappiamo.

– Dove vive Sophie Scott? Nonostante il successo è rimasta in Inghilterra.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Sophie ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sophie and the Giants, ecco una playlist presente su Spotify:

