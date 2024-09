Chi era Fatman Scoop, il rapper di Be Faithful

Fatman Scoop: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper morto all’età di 53 anni.

L’estate 2024 è terminata con una notizia tremenda per il mondo della musica: è morto improvvisamente il rapper Fatman Scoop. Artista molto conosciuto, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, è venuto a mancare a soli 53 anni, a causa di un malore improvviso durante un’esibizione. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Fatman Scoop: biografia e carriera

Isaac Freeman III, questo il vero nome di Fatman Scoop, nacque a New York il 6 agosto 1971 sotto il segno del Leone. Appassionato di musica fin da ragazzo, divenne famoso nella prima parte della sua carriera come hype-man, celebre soprattutto per il suo ingresso in scena caratterizzato da urla e voce altissima, grida selvagge che lo resero in poco tempo uno dei nomi più apprezzati nell’ambiente hip hop americano.

rapper

Rapper talentuoso, ottenne il proprio maggior successo nel 2003, lanciando il singolo Be Faithful, in grado di raggiungere il primo posto in diverse classifiche, soprattutto nel Regno Unito e in Irlanda. Una hit in cui collaborò con i Crooklyn Clan e incluse i sample di tanti artisti importanti, tra cui Jay-Z:

Continuò a macinare successi in quel periodo con brani come It Takes Two, ma anche collaborazioni come artisti come Mariah Carey e Missy Elliott. Divenne quindi conduttore di uno show personale sulle frequenze della radio WQHT FM di New York.

Nel 2014 tornò a far sentire la propria voce in un progetto musicale con Dj Mesta, prodotto da un’etichetta italiana, 1st Pop di Marco Pollini. In tempi recentissimi aveva collaborato anche con Tech n9ne al singolo No Popcorn, pubblicato solo poche settimane prima della sua scomparsa.

Fatman Scoop: la morte

Il noto rapper americano è purtroppo venuto a mancare all’improvviso, all’età di 53 anni, il 30 agosto 2024. L’artista è collassato sul palco durante un’esibizione a Hamden, in Connecticut. Prima di morire avrebbe pronunciato queste parole: “If you came to a party, make some noise/se vieni a una festa, fai casino“.

La vita privata di Fatman Scoop: moglie e figli

Il rapper americano fu sposato due volte, la prima volta con Shanda Freeman, rimasta al suo fianco per 13 anni. Nel corso della sua vita ha avuto due figli.

Sai che…

– Il video del collasso su Fatman Scoop è stato uno dei più ricercati sul web.

– Secondo alcune voci, il rapper era stato un no-vax durante la pandemia.

– Su Instagram Fatman Scoop aveva un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Era presente con un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Fatman Scoop, ecco una playlist presente su Spotify: