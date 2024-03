Chi è La Toya Jackson, una delle sorelle di Michael

La Toya Jackson: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e ballerina sorella di Michael.

La famiglia Jackson è una delle più importanti per il mondo della musica mondiale, e più in generale per il mondo dello spettacolo a stelle e strisce. Se la punta di diamante della famiglia è stato, con pochi dubbi, Michael, anche altri fratelli e sorelle del compianto re del pop sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo dello showbiz. Tra questi non solo la celebre Janet, ma anche l’altrettanto famosa La Toya Jackson. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è La Toya Jackson: biografia e carriera

La Toya Yvonne Jackson è nata a Gary il 29 maggio 1956 sotto il segno dei Gemelli. Venuta al mondo nel giorno del sesto compleanno della sorella Rebbie, è la quinta dei nove figli di Joseph e Katherine. Appassionata di musica fin da bambina, fa il suo debutto all’età di sedici anni in un numero di tip tap organizzato dal padre a Las Vegas e in altre città.

La svolta della sua carriera arriva qualche anno dopo quando, con la sorella Rebbie, si trasferisce a New York. Poco tempo dopo forma con la stessa Rebbie e Janet un gruppo musicale, ma di breve durata, a causa di “differenze creative”. Scottata da questa esperienza, sceglie di dare vita alla propria carriera solista nel 1980, dando alle stampe il suo primo eponimo album.

Pur non riuscendo a raggiungere immediatamente successo, spinta anche dal fratello Michael non si dà per vinta, e l’anno dopo può già pubblicare il secondo album in studio, My Special Love. Solo con il terzo lavoro, Heart Don’t Lie, riesce però a conquistare almeno la critica, e in parte anche il pubblico, convinto dalla buona qualità della title track:

Forte di questo primo successo, La Toya comincia in questo periodo a monetizzare anche il suo nome, partecipando a diversi progetti riguardanti il campo della moda. Nello stesso periodo prende parte, come corista, al brano We Are the World, mega progetto a scopo benefico che vede come autori lo stesso Michael e Lionel Richie.

Dopo aver cambiato manager, dal 1987 cambia il proprio stile, svoltando verso un’attitude più sensuale, con buon pace di chi, nella famiglia, avrebbe voluto tenerla lontana da certe tentazioni. Grazie anche a questa svolta, riesce a mantenere un certo successo, al punto da partire per il suo primo tour mondiale dopo l’uscita del suo sesto album, Bad Girl.

Da lì in avanti la sua carriera è proseguita tra alti e bassi, ma La Toya è riuscita a confermarsi una delle grandi star della musica internazionale, fin quando, rovinando buona parte dei rapporti con la sua famiglia, ha finito per isolarsi e scadere sempre più nel sensazionalismo, perdendo la retta via fino al Ventunesimo secolo, quando apre finalmente gli occhi e divorzia dal marito, figura ambigua e fondamentale per lo sviluppo della sua carriera tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Duemila.

Cosa fa oggi La Toya Jackson?

Dopo aver raggiunto il divorzio, si è avvicinata nuovamente a Michael e al resto della famiglia e ha ritrovato il successo grazie anche alla partecipazione ad alcuni reality show e ad alcuni programmi televisivi di grande successo in America.

La Toya Jackson: la discografia in studio

1980 – La Toya Jackson

1981 – My Special Love

1984 – Heart Don’t Lie

1986 – Imagination

1988 – LaToya

1990 – Bad Girl

1991 – No Relations

1994 – From Nashville to You

1995 – Stop in the Name of

La vita privata di La Toya Jackson: marito e figli

La Toya ha sposato nel 1989 il suo manager, Jack Gordon, inizialmente scelto per curare i suoi interessi dallo stesso padre Joseph. Sotto la sua amministrazione, La Toya è stata però costretta a svoltare sempre più su un’immagine sensuale e provocante, trovando la disapprovazione dei genitori e, contestualmente, un improvviso successo a livello planetario.

Le decisioni di Gordon e in parte di La Toya hanno però avuto il risultato di allontanare la cantante dal resto della famiglia, e addirittura di farle prendere posizione contro Michael nel momento più difficile della sua vita negli anni Novanta. Quando in quegli anni cominciano a circolare voci di presunte aggressioni fisiche di Gordon ai danni della moglie, anche l’iniziale successo di La Toya traballa e le loro nozze finiscono inevitabilmente in crisi.

La goccia che fa traboccare il vaso arriva nel 1996, quando la cantante scopre che il marito sta organizzando la sua partecipazione a un film pornografico. Stanca dei continui soprusi, sceglie di abbandonarlo definitivamente, chiedendo il divorzio e denunciandolo per violenze fisiche e psicologiche. Dopo la fine del suo matrimonio, è tornata ad avere buoni rapporti con il resto della famiglia.

Sai che…

– Insieme alla madre è stata fin da giovane una testimone di Geova, prima di essere espulsa nella seconda metà degli anni Ottanta.

– Da ragazza aspirava a diventare un avvocato in diritto commerciale.

– A differenza degli altri fratelli, all’inizio avrebbe voluto portare avanti la sua carriera senza utilizzare il cognome Jackson.

– Non sappiamo a quanto ammonti il suo patrimonio e quali siano i suoi guadagni.

– Nel marzo del 1989 ha posato in topless per Playboy per dare. un segnale ai genitori, che a suo dire non potevano più controllare la sua vita.

– Ha partecipato. nel 1990 al Festival di Sanremo cantando il brano You and Me, versione inglese di Verso l’ignoto… di Marcella e Gianni Bella.

– Su Instagram La Toya Jackson ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di La Toya Jackson, ecco una playlist presente su Spotify:

