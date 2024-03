Chi è Kerry King, fondatore degli Slayer

Kerry King: la carriera, la vita privata e le curiosità sul chitarrista che ha fondato gli Slayer, una delle band più importanti del thrash metal.

Kerry King è una leggenda del metal. Un chitarrista di straordinario talento che ha contribuito a rendere il suono degli Slayer duro e frenetico come poche altre band nella storia. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla vita privata e la carriera di questo artista non privo di lati controversi.

Chi è Kerry King: biografia e carriera

Kerry Ray King è nato a Los Angeles il 3 giugno 1964 sotto il segno dei Gemelli. Figlio di un collaudatore di aerei e di un’impiegata in una compagnia telefonica, si trasferisce presto nell’Ontario, a Burlington, e qui conclude il suo percorso di studi.

Kerry King

Contemporaneamente inizia a suonare la chitarra e, una volta raggiunta l’età adulta, decide di trasferirsi a Phoenix per cercare gruppi in cui poter suonare. La sua carriera inizia ufficialmente a inizio anni Ottanta. Dopo un’audizione insieme al chitarrista Jeff Hanneman decide infatti di fondare un gruppo tutto suo: gli Slayer. Il loro album di debutto, Show No Mercy, esce nel 1983 e ottiene subito buon successo.

Nonostante questo, dopo il primo tour Kerry accetta la corte di Dave Mustaine ed entra nei suoi Megadeth, creando non pochi malcontenti tra gli altri membri degli Slayer. Il ‘tradimento’ dura però poco. Bastano una manciata di concerti per far scontrare il suo carattere con quello turbolento di Dave, e così Kerry torna in men che non si dica negli Slayer.

Una scelta che si rivelerà fortunata sia per lui che per la band. Dal terzo album (Reign in Blood) in poi infatti il gruppo ‘cambia passo’, diventando ben presto una delle quattro colonne portanti del thrash metal, insieme proprio ai Megadeth, agli Anthrax e ai più celebri Metallica. Di seguito la loro leggendaria Raining Blood:

Cosa fa oggi Kerry King?

Continua a essere uno dei chitarristi più rispettati d’America, una vera leggenda nella scena metal. Nel 2024 ha annunciato l’arrivo del suo primo album solista, o meglio il primo album della sua nuova band, chiamata proprio con il suo nome. Un gruppo con cui si esibirò anche in Italia in due festival estivi.

Nel frattempo il chitarrista ha però accettato anche di suonare in alcuni concerti americani per una storica reunion degli Slayer a distanza di cinque anni dallo scioglimento della band.

La vita privata di Kerry King: moglie e figli

Kerry si è sposato tre volte. La sua attuale moglie è Ayesha King. Ha una figlia, nata dal suo primo matrimonio, Shyanna Kymberlee.

Ha diverse passioni, tra cui quella per lo sport, in particolare per wrestling e hockey. Possiede inoltre un’azienda di merchandising.

Sai che…

– Kerry King è alto 1 metro e 69.

– Il primo album degli Slayer venne finanziato dal padre di King e dal bassista Tom Araya.

– Kerry ha scritto alcuni testi per la band, spesso concentrandosi sulla tematica per il satanismo, un interesse nato dalla sua passione per i film horror.

– Più volte, proprio a causa dei loro testi, gli Slayer sono stati accusati sia di satanismo che di filo-nazismo. Kerry ha però sempre dichiarato di non seguire nessuna religione e di non avere un credo politico così estremo.

– È un allevatore di serpenti.

– Dove vive Kerry King? Dovrebbe essere rimasto a vivere nella sua Los Angeles.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Kerry King ha un account da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kerry King, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM