Chi è Nick Luciani, il cantante de I Cugini di Campagna

Nick Luciani: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante de I Cugini di Campagna, elemento fondamentale del gruppo dei gemelli Michetti.

Se I Cugini di Campagna sono stati e sono ancora oggi una band in grado di far parlare di sé e di rimanere sulla cresta dell’onda, per la musica e non solo, è anche per merito dei grandi artisti che ne hanno fatto la storia. E al di là delle colonne portanti, i gemelli Michetti, un posto d’onore nelle vicende del gruppo romano l’occupa sicuramente Nick Luciani, la voce principale del complesso dagli anni Novanta al 2014 e poi ancora dal 2020 in avanti. Scopriamo insieme alcune curiosità sul biondo cantante romano.

Chi è Nick Luciani: biografia e carriera

Nicolino Luciano, questo il vero nome di Nick, è nato a Roma il 2 giugno 1970 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da bambino, si è unito al gruppo per la prima volta nel 1994, prendendo il posto di artisti storici come Flavio Paulin, Paul Manners e Marco Occhetti.

Un’occasione più unica che rara per un artista giovane ma in grado di convincere i gemelli Michetti grazie a un falsetto potente e ben calibrato. Dopo un ventennio di esibizioni e concerti, l’artista sceglie però di abbandonare il gruppo a causa di alcune incomprensioni con Ivano Michetti, il leader carismatico dei CdC. A quanto pare Luciani avrebbe infatti lamentato una limitazione della sua creatività da parte del collega.

Cosa fa oggi Nick Luciani?

A sorpresa, dopo sette anni Nick ha però ripreso il suo posto e oggi è tornato a essere la voce principale di un gruppo che, tra una polemica con i Måneskin e un concerto in America, non smette di stupire per vitalità e per il repertorio straordinario che si porta dietro.

Una vitalità dimostrata, peraltro, anche al Festival di Sanremo 2023. Per la prima volta i Cugini sono infatti stati scelti da Amadeus per gareggiare nella kermesse, e hanno presentato il brano Lettera 22, classificatosi ventunesimo.

La vita privata di Nick Luciani: moglie e figli

Nick si è sposato con Vanessa Perna, a sua volta cantante, nel 1999. Le nozze tra i due sono stati celebrati nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina, mentre il ricevimento, con ben 230 invitati, è stato tenuto a Grottaferrata, uno dei paesi dei Castelli Romani. Tra i partecipanti alle nozze, ovviamente, anche i membri della band. Dalla loro relazione è nata una figlia, Karen.

Sai che…

– Dove vive Nick Luciani? Oggi abita con la famiglia a Roma.

– Nick non ha nascosto di aver vissuto un’altalena economica incredibile. Dopo essere entrato nei CdC si è ritrovato a innalzare il suo stile di vita, vivendo nel lusso e girando anche con l’autista. Quando però le cose hanno iniziato ad andare male ha dovuto cambiare tutto, tornando a riscoprire i mezzi pubblici, l’autobus, il treno, la bici. Anche oggi preferisce tenere in ordine le finanze e si occupa anche di fare la spesa, andando spesso al mercato o nei discount per avere buon cibo a un prezzo più accessibile.

– Non sappiamo a quanto ammonti oggi il suo patrimonio e quali siano i suoi guadagni.

– Nick Luciani ha fatto il muratore. Lo ha confessato lo stesso artista a Pomeriggio Cinque. Dopo aver lasciato la band, visto che la sua carriera solista non è decollata, ha dovuto ripiegare su un lavoro manuale.

– Su Instagram Nick Luciani ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower.

