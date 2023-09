Alla scoperta di Nicola Di Bari, il carpentiere diventato famoso grazie ai colleghi e grazie a Gianni Morandi.

Nato il 29 settembre del 1940 sotto il segno della Bilancia, Michele Scommegna, meglio noto come Nicola Di Bari, è uno dei personaggi illustri della scena musicale italiana. Indimenticabili alcuni suoi grandi capolavori come Il cuore è uno zingaro, che ha fatto cantare migliaia di persone e decine di generazioni.

Chi è Nicola Di Bari: biografia e carriera

Nato nella Puglia rurale, Michele alias Nicola Di Bari decide di trasferirsi a Milano per intraprendere la carriera di musicista. Parte per diventare cantante e si ritrova a fare il carpentiere e il muratore. Sembra che andasse a lavoro sempre con la sua chitarra e che siano stati proprio i colleghi a spingerlo a lasciare la cazzuola per lanciarsi nel mondo della musica. Il nome d’arte è dovuto alla sua devozione per il santo patrono di Bari, Nicola appunto, e con il suo pseudonimo inizia a esibirsi per i locali della Milano che conta.

Nicola Di Bari

Proprio nel corso di una delle sue serate viene notato dal proprietario della casa discografica Jolly che decide di metterlo sotto contratto. Anzi, sotto doppio contratto visto che lo assume anche come magazziniere per permettergli di dedicarsi alla musica senza la preoccupazione del lavoro in cantiere.

Nella seconda metà degli anni Sessanta inizia a farsi notare partecipando al Festival di Sanremo e a Cantagiro, uno dei programmi cult dell’epoca. Nicola piace ma in fondo ancora non convince. Il successo arriverà, per puro caso, nel 1970, quando Gianni Morandi rinuncia al Festival di Sanremo e la RCA, la nuova casa discografica di Michele, sceglie proprio lui.

Si presenta con la canzone La prima cosa bella, scritta da lui con la partecipazione di Mogol che si era occupato del testo. Il brano arriverà secondo ma di fatto farà di Nicola uno dei cantanti di spicco della musica nostrana che diventa una vera e propria star da lì a poco, quando presenta il suo grande successo Il cuore è uno zingaro. Cosa fa oggi? Nel 2020 è stato ricoverato in rianimazione a Milano. Fortunatamente è riuscito a riprendersi e sembrerebbe stare bene.

Le migliori canzoni di Nicola Di Bari

Le canzoni di Nicola hanno colpito per la grande sensibilità dei testi e la sua fantastica interpretazione. Le doti vocali non sono forse di quelle che lasciano a bocca aperta i puristi del canto, ma il suo timbro è caldo ed emozionante.

Il cuore è uno zingaro

Siamo sicuramente di fronte alla canzone che ha consacrato Nicola. Un testo di rara bellezza e un accompagnamento musicale pregevole.

Vagabondo

Con Vagabondo ascoltiamo un brano sicuramente innovativo per il cantautorato italiano, con un accompagnamento di chitarra importante che dà risalto alla musica.

Di seguito il video di Vagabondo.

La prima cosa bella

La prima cosa bella è il biglietto da visita dell’artista, la prima canzone di successo, forse una delle più genuine.

Di seguito il video de La prima cosa bella:

Nicola Di Bari: la discografia in studio

1965 – Nicola Di Bari

1970 – Nicola Di Bari

1971 – Nicola Di Bari

1971 – Nicola di Bari canta Luigi Tenco

1972 – I giorni dell’arcobaleno

1973 – Paese

1973 – Un altro Sud

1973 – La colomba di carta

1974 – Ti fa bella l’amore

1977 – Nicola Di Bari

1981 – Passo dopo passo

1982 – L’amore è…

1985 – Innamorarsi

1995 – Il meglio di Nicola Di Bari

1999 – I più grandi successi

2001 – Un lungo viaggio d’amore

2014 – La mia verità

La vita privata di Nicola Di Bari: la moglie Agnese è il grande amore di una vita

Di Bari è sposato dal 1967 con Agnese, il suo primo amore conosciuto in età giovanile. Recentemente il cantautore ha confessato di essere innamorato della moglie, dalla quale ha avuto quattro figli, come se fosse ancora il primo giorno di matrimonio.

“Pensare che quando la incontrai, siccome ero un po’ restio al matrimonio, ho pensato ‘questa qui mi porta all’altare’ e infatti c’è riuscita bene“, ha raccontato Nicola ai microfoni di Storie Vere.

Oggi Nicola ha sostanzialmente abbandonato le luci della ribalta. È stato ospite di qualche trasmissione televisiva e ha continuato a fare musica, soprattutto cover, pubblicando il suo ultimo album, La mia verità, nel 2014. Ma dove vive? Nonostante le sue origini da anni vive a Milano.

