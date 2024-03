Alla scoperta di Francesco De Gregori, il cantautore poeta che sognava di scrivere Stairway to Heaven.

Colonna portante della musica italiana, Francesco De Gregori (nato a Roma il 4 aprile 1951 sotto il segno dell’Ariete) ha consegnato alla storia una serie di grandi successi che continuano a emozionare migliaia di persone di tutte le età. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di uno dei più grandi cantautori nella storia della nostra canzone.

Chi è Francesco De Gregori: biografia e carriera

Francesco De Gregori, il cantautore poeta, inizia la sua carriera nell’ombra a causa di una forte timidezza o comunque perché restio a esibirsi in pubblico. Pensate che nel 1994, già leggenda, ha partecipato alla prima puntata del programma Tunnel ma non ha voluto che fosse svelata la sua identità. Peccato che qualcuno abbia poi pensato di far scorrere il suo nome tra i titoli di coda al termine della puntata…

Da giovane frequentatore assiduo del Folkstudio, un locale capitolino in cui capitava di veder suonare personaggi come Bob Dylan, ovviamente ancora ben lontani dalla notorietà. Il primo a portare in scena le canzoni di Francesco è stato il fratello Luigi, cui è spettato l’onore di presentare al piccolo pubblico presente (ma decisamente esperto in campo di musica) il brano Buonanotte Nina.

Il successo insperato spinge Luigi a fare pressioni sul fratello perché vinca le sue titubanze e si esibisca un pubblico. E fortunatamente riesce a convincerlo, cosa di cui oggi tutti noi gli siamo decisamente grati.

Più che quella della musica, Francesco respira sin da piccolo l’aria della cultura. Con il padre bibliotecario e la mamma insegnante di lettere il giovane De Gregori sembra più predisposto alla lettura e alla scrittura che alla musica. Poi il colpo di genio: fonde le due cose al ritmo del folk e del rock e diventa unico.

L’incontro con la chitarra avvenne in effetti solo all’età di quindici anni e sembra che la prima canzone eseguita (con discreto successo) sia stata in quel momento un classico della musica leggera italiana, Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano.

Eppure la carriera musicale non era la prima scelta di Francesco, che tenta in un primo momento la sorte partecipando a un casting per un film di Fellini. Le doti non sono malvagie ma l’aspetto estetico non è quello ricercato. L’appuntamento con il grande schermo è comunque solo rimandato al 2003, quando partecipa al primo film da regista di Franco Battiato, Perdutoamor.

Cosa fa oggi Francesco De Gregori?

Grande protagonista negli ultimi anni di una serie di tappe negli stadi e nei teatri di tutta Italia in compagnia dell’amico Antonello Venditti, nel 2024 ha annunciato un progetto particolare. Il cantuatore romano ha unito le forze con il comico-cantante Checco Zalone per produrre l’album Pastiche, in cui è presente un loro inedito, oltre a reinterpretazioni di brani di Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti e altri.

Francesco De Gregori: la discografia in studio

1972 – Theorius Campus (con Antonello Venditti)

1973 – Alice non lo sa

1974 – Francesco De Gregori

1975 – Rimmel

1976 – Bufalo Bill

1978 – De Gregori

1979 – Viva l’Italia

1982 – Titanic

1985 – Scacchi e tarocchi

1987 – Terra di nessuno

1989 – Mira Mare 19.4.89

1992 – Canzoni d’amore

1996 – Prendere e lasciare

2001 – Amore nel pomeriggio

2002 – Il fischio del vapore (con Giovanna Marini)

2005 – Pezzi

2006 – Calypsos

2008 – Per brevità chiamato artista

2012 – Sulla strada

2014 – Vivavoce

2015 – De Gregori canta Bob Dylan – Amore e furto

2024 – Pastiche (con Checco Zalone)

La vita privata di Francesco De Gregori: moglie e figli

Dal 1978 Alessandra Gobbi è stata la moglie di Francesco De Gregori e i due hanno dato vita a due figli, Federico e Marco. Un amore duraturo e musicale quello tra Francesco e ‘Chicca’. Sembra che anche nel privato i due abbiano sempre amato trascorrere il tempo cantando insieme, proprio come hanno fatto davanti al grande pubblico nel 2017 per la canzone Anima e core. Ma come è nato questo duetto?

“Di recente per festeggiare un compleanno siamo stati a Napoli in un ristorante. Avevo intenzione di chiedere al posteggiatore di cantare Anema e core. Quella sera lui non c’era e allora l’abbiamo fatta noi – ha raccontato De Gregori ai microfoni de Il Corriere della Sera. “È venuta bene e così ho pensato di metterla nel concerto. Io e mia moglie cantiamo spesso assieme, lei suona anche la chitarra. Mi piace il suono delle nostre voci insieme. In più non la pago…”.

Purtroppo nel luglio 2023 Chicca è venuta a mancare. La moglie di Francesco De Gregori è scomparsa all’età di 71 anni, al termine di una battaglia piuttosto lunga con un tumore.

Sai che…

– Qual è la malattia di Francesco De Gregori? Fortunatamente gode di buona salute, ma ha dovuto combattere anche lui con il male che ha colpito e purtroppo ucciso la consorte.

– Tra le canzoni di Francesco De Gregori ce ne sono due che hanno (o avrebbero) una dedica particolare. In pochi sanno che Il Signor Hood, contenuta nell’album Rimmel, era dedicata a Marco Pannella. Smentite dal diretto interessato invece le voci secondo cui La Donna Cannone fosse stata scritta per Mia Martini.

– A proposito di canzoni: Francesco ha rivelato che tra le canzoni che avrebbe voluto scrivere ce ne sono due in particolare, Vita spericolata di Vasco Rossi e Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Nessuna delle due sembra in realtà avvicinarsi come stile ai grandi successi del cantautore.

– Dove vive Francesco De Gregori? A quanto pare il cantante è rimasto nella sua Roma e abita nel quartiere Prati.

– Francesco è alto 1 metro e 92.

– Non conosciamo le stime sul suo patrimonio e sui suoi guadagni.

– Nel 2022 è diventato protagonista di un grande tour italiano con il suo amico Antonello Venditti, l’artista con cui aveva iniziato la carriera.

– Su Instagram Francesco De Gregori ha un account ufficiale ancora non certificato.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Francesco De Gregori, ecco una playlist presente su Spotify:

