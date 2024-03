Alla scoperta di Checco Zalone. Sapevi che prima di diventare famoso lavorava come agente per l’Amuchina?

Nato a Bari il 3 giugno del 1977 sotto il segno dei Gemelli, Luca Pasquale Medici, alias Checco Zalone, è uno dei comici italiani più apprezzati dal grande pubblico. Dietro alla sua apparente ignoranza (“che cozzalone” in pugliese significa “che tamarro“) c’è un ragazzo che viene da una famiglia umile, ha conseguito una laurea in giurisprudenza e non si è tirato indietro di fronte ai lavori più modesti.

Ma andiamo ora alla scoperta di alcune curiosità sulla carriera e sulla vita privata del comico-cantante di Tolo Tolo che deve la sua notorietà alle imitazioni di Carmen Consoli e alla canzone Siamo una squadra fortissimi, inno ufficioso dell’Italia nei Mondiali di calcio del 2006, quelli vinti a Berlino contro la Francia.

Chi è Checco Zalone: biografia e carriera

Figlio di un agente farmaceutico e di una casalinga, Checco Zalone si appassiona alla musica grazie al padre, grande collezionista e cultore. Sin da piccolo mette in mostra le sue doti da one man show: il futuro comico infatti tiene banco tra amici e parenti con le sue imitazioni.

Pare che i bersagli preferiti in quel periodo fossero il parroco e la maestra delle elementari. In pochi sanno che per Zalone quella per la musica è una passione seria e non un semplice diletto. Ancora giovane, Checco studia canto e fonda una rock band con la quale faceva le cover dei pezzi dei Toto.

Checco Zalone

Non conosciamo i risultati, ma di certo il gruppo è tecnicamente impegnativo da eseguire. Nel repertorio della formazione guidata da Zalone in questo periodo erano presenti anche alcuni brani di Pino Daniele, un mostro sacro della musica italiana.

Come spesso accade, la strada per il successo nello spettacolo è lunga, tortuosa e imprevedibile. Prima di diventare famoso Checco Zalone ha fatto il rappresentante per l’Amuchina, lavoro con il quale racimola i primi soldi utili a ogni ragazzo di vent’anni per costruire la propria piccola indipendenza. Quella che riuscirà a raggiungere solo di lì a poco grazie al successo sul palco di Zelig e poi come protagonista di alcune delle pellicole comiche più amate dagli italiani.

Cosa fa oggi Checco Zalone?

Protagonista dal novembre 2022 di un tour teatrale intitolato Amore + IVA, ottiene un successo straordinario, mettendo insieme oltre 370mila spettatori in circa 111 date in tutta Italia e in Svizzera. Nel novembre 2023 viene trasmesso su Canale 5 uno spettacolo registrato all’Arena di Verona, riproposto in replica su Netflix dal 1° gennaio 2024.

Nel mese di marzo, Zalone ha poi annunciato l’arrivo di un nuovo album, stavolta in collaborazione con Francesco De Gregori. S’intitola Pastiche e contiene, oltre a un inedito, delle cover di brani storici della canzone italiana di Pino Daniele, Paolo Conte, Antonello Venditti e altri.

Checco Zalone: la discografia in studio

2006 – …Se non avrei fatto il cantande

2007 – Se ce l’o’ fatta io…ce la puoi farcela anche tu

2009 – Cado dalle nubi

2011 – Che bella giornata

2020 – Tolo Tolo

2024 – Pastiche (con Francesco De Gregori)

La vita privata di Checco Zalone: moglie e figli

Storica fidanzata di Checco Zalone è Mariangela Eboli. I due hanno avuto una bambina di nome Gaia. Il primo incontro tra Checco e Mariangela è avvenuto in un locale dove la ragazza lavorava come animatrice delle serate. Si occupava del karaoke e deve essere rimasta colpita dalla simpatia e dalle qualità del futuro compagno.

A proposito di amori. Sembra che ai tempi del liceo Checco abbia corteggiato a lungo Miss Bitonto, ossia Bianca Guaccero. Il comico e cantante si sarebbe anche dichiarato in pubblico portando a casa uno struggente due di picche. Comunque di classe, dicono.

Sai che…

– Dove vive Checco Zalone? Nonostante per motivi di lavoro sia spesso in giro per l’Italia, il comico-cantante vive ancora nella sua Bari, in una zona centrale della città.

– Non conosciamo i dettagli sul suo patrimonio e sui suoi guadagni.

– Su Instagram Checco Zalone ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

