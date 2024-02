Chi è Luis Sal, l’ex conduttore di Muschio Selvaggio che ha vinto una causa contro Fedez

Luis Sal: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sullo youtuber ex conduttore di Muschio Selvaggio con Fedez.

Per chi segue il podcast Muschio selvaggio di Fedez, Luis Sal è un nome molto conosciuto. E forse ancora di più dopo il loro clamoroso ‘divorzio’. Youtuber famoso e apprezzato per i suoi divertenti video caricati sulla piattaforma più utilizzata al mondo, è diventato celebre anche come amico e compagno di mille avventure del rapper milanese, anche nella prima edizione del reality Celebrity Haunted, format in cui si dà la caccia ai vip. Ma da qualche tempo i due hanno litigato. Una rottura clamorosa che li ha portati addirittura in tribunale. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Luis Sal: biografia e carriera

Luis Sal è nato a Bologna il 18 giugno 1997 sotto il segno dei Gemelli. Ragazzo dotato di un estro naturale, una sorta di dono familiare, ha frequentato il liceo artistico e ha trascorso un periodo negli Stati Uniti per migliorare il suo inglese. Proprio durante questo periodo ha iniziato a potenziare il proprio corpo con allenamenti maniacali, mostrando sul web i risultati del suo impegno.

Luis Sal

Dopo il diploma prova a iscriversi a Economia, senza molto successo e decide quindi di sostenersi lavorando in un bar, continuando nel frattempo a caricare video su internet. Nel 2009 apre il suo canale YouTube e in breve tempo le visualizzazioni salgono in maniera vertiginosa, trasformandolo in una vera e propria web star da milioni di seguaci. A cementare il suo successo è anche l’amicizia con Fedez, con cui condivide moltissime passioni e anche un format, il podcast Muschio selvaggio. Sempre con il rapper è stato anche protagonista della prima stagione di Celebrity Haunted, prima di una clamorosa rottura.

Luis Sal e Fedez: perché hanno litigato

La rottura tra i due risale al giugno del 2023. Improvvisamente dagli episodi del podacst Luis scompare, senza una spiegazione. Solo dopo qualche settimana è lo stesso rapper a spiegare che tra i due c’è stata una discussione lavorativa diventata, rapidamente, una vera e propria pausa di riflessione.

Lo stesso Luis decide però di rivelare ai fan la sua versione dei fatti e attraverso un video pubblicato online spiega di aver dovuto cominciare a difendersi, anche legalmente, dalle accuse a suo dire infondate dell’ex amico.

Se per qualcuno il motivo della loro rottura sarebbe stato un problema economico, entrambi decidono di smentire immediatamente tale tesi.

Cosa fa oggi Luis Sal?

Per mesi della rottura non si è più parlato, fin quando lo stesso Luis non ha vinto la causa legale contro Fedez. Attraverso una nota ufficiale è stato stabilito dal Tribunale di Milano che il podcast Muschio Selvaggio è di proprietà dello stesso Sal. In altre parole, il Tribunale ha decretato che “la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo dalla gestione del podcast“.

Ma la replica di Fedez non si è fatta attendere: “Il Tribunale non ha decretato che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis. (…) Di conseguenza non sono stato esautorato da nulla, tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda”.

Insomma, la questione è destinata a durare ancora a lungo e si prevedono nei prossimi tempi altri capitoli di questa faida senza esclusione di colpo.

La vita privata di Luis Sal: chi è la fidanzata?

Luis è fidanzato con una ragazza dell’Aquila, che però non appartiene al mondo dello spettacolo e degli influencer. In passato ha avuto una relazione con la youtuber She.s.Iola. Solo nel febbraio 2023 lo youtuber è uscito allo scoperto, presentando ai suoi fan il nome della fidanzata: Marta Fasciani.

Sai che…

– Suo padre è argentino, sua madre è bolognese. Ha anche due fratelli maggiori.

– Luis è famoso come videomaker e come creatore della filosofia del “Luismo“, basata su questi principi fondamentali: vuoi tanto bene alla mamma; prenditi cura del tuo corpo; porta a termine i tuoi obiettivi; credi in te stesso e nelle tue idee; rispetta le altre persone; abbi senso dell’umorismo; non trovare scuse; guarda il lato positivo; non dare niente per scontato; non pensare che ci siano problemi, ma soluzioni.

– Aveva un cane, Hombre, cui era molto affezionato.

– Prima dei 15 anni non ha mai praticato sport o fatto attività fisica in modo continuativo.

– Nel primo video pubblicato ha mostrato il suo fallimento in una sfida per mangiare due chili le mezzo di cornflakes.

– Luis ha lanciato anche un profumo.

– Su Instagram Luis Sal ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok è una vera star con il suo account ufficiale.

Riproduzione riservata © 2024 - NM