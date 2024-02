Chi era Ernesto Assante, una colonna del giornalismo musicale italiano

Ernesto Assante: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su uno dei giornalisti musicali più apprezzati in Italia.

Fare la storia della musica italiana pur non suonando alcuno strumento e non cantando alcuna canzone non è semplice. È un privilegio che poche personalità possono vanta. Personalità come quella di Ernesto Assante, una grande firma del giornalismo musicale italiano, critico, blogger, speaker radiofonico e persona sempre pronta a dare un contributo alla propria più grande passione, quella appunto per le sette note. Un uomo che, a modo suo, è riuscito a cambiare il mondo della nostra musica, e che ci ha lasciati troppo presto. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi era Ernesto Assante: biografia e carriera

Ernesto Assante nacque a Napoli il 12 febbraio 1958 sotto il segno dell’Aquario. Giornalista a tutto tondo, cominciò a muovere i primi passi nella sua professione collaborando, nel 1977, con il Quotidiano dei lavoratori, per poi passare l’anno dopo a Il manifesto, subito in qualità di critico musicale. Nel 1979 iniziò la collaborazione con La Repubblica, la testata cui è rimasto più legato, sia come critico che come caporedattore.

Ernesto Assante

Sempre pronto a raccontare la musica dal suo punto di vista, nel corso della sua carriera scrisse tantissimi saggi, libri e opere pubblicate in più di trent’anni di professione per vari editori di prestigio a livello nazionale, spesso collaborando anche con il suo amico e collega Gino Castaldo.

Oltre che come scrittore e giornalista, si fece apprezzare fin da giovanissimo per il suo contributo al mondo della radio. Cominciò come speaker già nel 1975 in una piccola radio romana, per poi passare a Radio Blu, una delle prime radio dedicate alla musica rock della Capitale.

Attorno al 1980 cominciò a collaborare con la Rai, dedicandosi in particolare a diversi programmi musicali sia per Rai Radio 1 che per Rai Radio 3. In anni più recenti fu invece conduttore, con Castaldo, del format Playlist su Radio Capital.

Carta stampata, radio, ma anche televisione. Ancora giovanissimo, divenne nel 1982 consulente per Domenica in, per poi prendere parte, in vari ruoli, a diversi format dedicati alla musica sulle varie reti Rai. Come autore, ad esempio, lavorò al programma Notte Rock, dal 1988 al 1994.

Tra le sue esperienze più importanti non si possono però dimenticare gli anni da autore per Sanremo Rock, evento che andava in onda nei giorni del Festival, oltre che di Sanremo Famosi, format in cui fecero il loro esordio future colonne della nostra musica come Laura Pausini e Andrea Bocelli.

In anni più recenti, dopo essere stato tra i primi a lavorare anche nel mondo del web e con il ruolo di blogger, si era fatto apprezzare anche come autore di programmi come Una storia da cantare, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero e Ci vuole un fiore, il programma presentato da Francesco Gabbani.

Ernesto Assante: la morte

Il 26 febbraio 2024 Ernesto è venuto a mancare a Roma, all’età di 66 anni. Un lutto che ha colpito improvvisamente il mondo della musica italiana, lasciando esterrefatti tutti, on solo i suoi lettori e i suoi colleghi, ma anche tantissimi artisti giovani e meno giovani, da Giuliano Sangiorgi a Samuele Bersani, da Dolcenera a Francesca Michielin. A portarlo via è stato un ictus improvviso.

La vita privata di Ernesto Assante: moglie e figli

Ernesto è stato sposato a lungo con Eleonora. Dalla loro unione sono nate due figlie.

Sai che…

– Qual era la malattia di Ernesto Assante? Il noto giornalista è stato ucciso da un ictus, ma non sembrava soffrire di particolari patologie.

– Fino alle ultime settimane di vita era stato attivo nel mondo della musica, collaborando anche a testate come Rockol, che per prima ha dato notizia del suo decesso. Aveva seguito professionalmente anche il Festival di Sanremo 2024.

– Per anni è stato autore anche del Cantagiro.

– Ha collaborato anche ad arricchire l’Enciclopedia Treccani per quanto riguarda le voci inerenti alla musica.

– In più di trent’anni di carriera ebbe modo di collaborare anche con testate come Rolling Stone e L’Espresso.

– Per qualche anno, dal 2003 al 2009, fu anche insegnante presso la facoltà di Scienze della comuncazione dell’università La Sapienza di Roma.

– Dove viveva Ernesto Assante? A Roma.

– Su Instagram aveva un account da diverse migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2024 - NM