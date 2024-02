Chi è Mustii, il cantante belga protagonista all’Eurovision 2024

Mustii: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore belga protagonista all’Eurovision 2024.

Dal Belgio con furore. Mustii è uno dei cantanti più apprezzati a Bruxelles e dintorni negli ultimi anni, un artista di grande talento che con il suo pop dalle venature soul è riuscito a farsi strada nel mondo della musica belga, fino a essere scelto nell’estate del 2023 come rappresentante del paese all’Eurovision 2024. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mustii: biografia e carriera

Thomas Mustin, questo il vero nome di Mustii, è nato a Bruxelles il 21 novembre 1990 sotto il segno dello Scorpione. Appassionato di musica e spettacolo fin da bambino, ha sempre inseguito il sogno di diventare un attore e un cantante. Non a caso, si è laureato presso la facoltà di Teatro dell’Istituto delle Arti Televisive di Louvain-la-Neuve. La più lampante dimostrazione di quanto il richiamo del palco sia stato sempre fortissimo nel suo cuore.

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo prendendo parte a diverse rappresentative nei teatri più importanti del Belgio, e aver fatto il proprio debutto anche in televisione come attore, nel 2014 ha firmato il suo primo contratto con un’etichetta discografica, esordendo nel mondo della musica con il singolo The Golden Age.

Quattro anni più tardi ha firmato per Warner Music, dando alle stampe anche il suo primo vero album, 21st Century Boy, seguito nel 2022 da It’s Happening Now. Tra i due album è riuscito a fare incetta di premi, diventando uno dei cantanti più seguiti in Belgio.

Cosa fa oggi Mustii?

Nel gennaio 2023 ha partecipato, in qualità di giurato, al programma Drag Race Belgique. Sul finire di agosto è quindi stato scelto dall’emittente RTBF come rappresentante dell’Eurovision Song Contest 2024 di Malmö. Il suo brano, Before the Party’s Over, è stato presentato solo nel febbraio 2024:

Mustii: la discografia in studio

2018 – 21st Century Boy

2022 – It’s Happening Now

La vita privata di Mustii: chi è la fidanzata?

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli, ma durante un’intervista del 2023 ha apertamente dichiarato di essere omosessuale. Non sappiamo se in questo momento sia fidanzato o meno.

Sai che…

– Come attore nel 2019 ha vinto anche il prestigioso Premio Magritte per il suo ruolo ne Lo scambio di principesse.

– Dove vive Mustii? Non sappiamo con certezza se sia rimasto ad abitare in Belgio.

– Su Instagram Mustii ha un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mustii, ecco una playlist presente su Spotify:

