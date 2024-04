Silvester Belt: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore lituano dell’Eurovision 2024.

L’Eurovision è ogni anno una grande vetrina per tanti artisti provenienti da scene musicali non di primissimo piano. In questo modo, cantautori di talento, ma originari di paesi lontani dal mainstream, possono avere l’opportunità di mostrare al mondo intero il proprio talento. È il caso del lituano Silvester Belt, il cantautore che porterà in alto la bandiera della Lituania nella kermesse che si terrà nel 2024 in Svezia. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Silvester Belt: biografia e carriera

Silvestras Beltė, questo il suo vero nome, è nato a Kaunas il 26 novembre 1997 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha inseguito il suo sogno di fare della propria passione una professione fin da subito, studiando già in giovanissima età.

Dopo un periodo d’importantissima formazione a Londra, è tornato in Lituania per muovere i primi passi nel mondo della musica. Inizialmente ha tentato la strada della televisione, e ha vinto il reality Aš – superhitas, prima di lanciarsi nell’avventura a X Faktorius, la versione locale di X Factor.

Pur non avendo fortuna nel talent, riesce a farsi apprezzare dal pubblico e così, dopo una serie di singoli pubblicati da indipendente, firma un contratto discografico nel 2023. Pochi mesi dopo viene partecipato tra i quaranta artisti del contest Eurovizija.LT 2024, per selezionare il cantante del paese baltico all’Eurovision. E l’esito è stato per lui straordinario.

Cosa fa oggi Silvester Belt?

Con il suo brano inedito, Luktelk, ha prima superato le semifinali, diventando immediatamente il preferito del pubblico. Ha quindi raggiunto il vertice della classifica dei singoli locali e nella finale di febbraio è riuscito a sbaragliare la concorrenza grazie ai voti sia del pubblico da casa che della giuria, guadagnandosi un posto per l’Eurovision 2024 di Malmö.

La vita privata di Silvester Belt: chi è la fidanzata?

Non sappiamo se Silvester sia fidanzato o meno. La sua vita sentimentale è infatti avvolta nel riserbo più totale. Quel che è certo è che utilizza i social prevalentemente per la sua vita sentimentale.

Sai che…

– Belt si è laureato all’Università di Westminster, a Londra, in ambito ovviamente musicale.

– Una delle sue grandi ispirazioni è Troye Sivan.

– Dove abita Silvester Belt? Dopo un periodo a Londra dovrebbe essere tornato in pianta stabile a Kaunas.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Silvester Belt ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account personale anche su TikTok.

