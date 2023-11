Andiamo alla scoperta di Marco Mengoni, uno degli artisti più importanti e amati di tutto il panorama musicale italiano.

Una voce che entrata nei cuori degli italiani, quella di Marco Mengoni, vincitore della terza edizione di X Factor. Un artista che, a differenza di tanti suoi colleghi, è riuscito dopo la vittoria del programma a confermarsi album dopo album, canzone dopo canzone, diventando una vera icona del pop italiano. Andiamo alla scoperta di qualche curiosità sulla sua vita!

Chi è Marco Mengoni: biografia e carriera

Cominciamo dall’identikit del cantante: quanti anni ha Marco Mengoni? Nato a Ronciglione, in provincia di Viterbo, il 25 dicembre del 1988, nel corso della sua carriera diventerà un punto di riferimento non solo per il suo talento musicale, ma anche per la sua bellezza. Anche se un mito va subito sfatato! Molti pensano che l’artista sia una vera e propria cima, ma in realtà l’altezza di Marco Mengoni è di 188 cm. Che non sono comunque pochi.

Marco Mengoni

La sua infanzia è segnata sin dai primi anni dalla passione per la musica, che si sviluppa anche un po’ per caso. Infatti, a soli 14 anni, si iscrive a una scuola di canto parallelamente alla scuola, e sarà la sua professoressa a cogliere subito il talento del ragazzo, inserendolo in un quintetto vocale con cui comincerà ad esibirsi in qualche locale alla sera.

Pochi anni dopo sarà la volta dell’inizio della sua carriera solista, ma forse non tutti sanno che in questi anni Marco Mengoni era sovrappeso! Il cantante a 17 anni pesava quasi 100 kg, e fu un’influenza a fargli prendere la decisione di provare a dimagrire. A guardarlo oggi, non si fatica di certo a dire che l’obiettivo è stato raggiunto!

A 19 anni arriva la decisione di trasferirsi a Roma, dove Marco proseguirà gli studi presso l’università di Lingue e continuerà a coltivare la sua grande passione per la musica. Proprio nel 2009 Mengoni sceglie di partecipare ai casting della terza edizione di X Factor Italia. E il resto è storia… Marco ha infatti conquistato il successo a Sanremo la prima volta nel 2013 con il brano L’essenziale, presentato anche all’Eurovision Song Contest nello stesso anno (settimo posto in classifica).

Da quel momento la sua carriera non si è più fermata e Mengoni si è trasformato in una vera popstar, in grado di vincere premi straordinari come gli Mtv Europe Music Award e anche un Power Hits Estate con il tormentone Ma stasera.

Ecco il videoclip di Guerriero, uno dei brani più belli del cantante romano.

Cosa fa oggi Marco Mengoni?

Nel 2021 Mengoni è tornato sulle scene con un progetto ambizioso e molto particolare, unico nel panorama musicale italiano. Ha presentato un triplo album racchiuso sotto il nome di Materia e divisi in capitoli usciti, a distanza di un anno, fino al 2023. Materia (Terra), Materia (Pelle) e Materia (Prisma) hanno messo in luce tutto il suo talento, presentandoci le sfaccettature di una voce capace di passare dal soul al gospel, dal pop elettronico alla dance, senza ai perdere credibilità.

Marco Mengoni

Il progetto è stato consacrato con la partecipazione nel 2023 per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano Due vite. Ed è stato un trionfo totale. Ancora una volta, Mengoni si è quindi presentato all’Eurovision, conquistando stavolta il quarto posto.

L’ultima grande novità della sua carriera è arrivata il 6 novembre 2023: il direttore artistico di Sanremo Amadeus ha confermato, durante il programma di Fiorello, che Marco Mengoni tornerà sul palco dell’Ariston. E non solo come super ospite della prima serata di Sanremo 2024, ma anche come co-conduttore della stessa.

Marco Mengoni: la discografia in studio

2011 – Solo 2.0

2013 – Pronto a correre

2015 – Parole in circolo

2015 – Le cose che non ho

2018 – Atlantico

2021 – Materia (Terra)

2022 – Materia (Pelle)

2023 – Materia (Prisma)

La vita privata di Marco Mengoni: è fidanzato?

Sempre molto schivo sulla sua vita personale, Marco ama definirsi come un essere umano proprio come tutti gli altri, che sbaglia, vince, perde, soffre e gioisce. Anzi, fosse per lui, si sentirebbe proprio una persona normale, «se solo avessi una vaga idea di cosa voglia dire».

Molto legato alla sua famiglia, Marco ha ereditato il suo spirito di iniziativa e la sua voglia di dare il massimo dal papà Fabrizio che, come ha dichiarato il cantante in numerose interviste, si è sempre fatto in quattro per tenere unita la famiglia e stare accanto ai suoi cari e al suo unico figlio. Dal nonno Sestilio invece arriva la passione per la cucina e per la tradizione. Pensate che proprio da lui Marco ha imparato a fare la ricotta e la mozzarella!

Per quanto riguarda la sua vita amorosa, sono tante le domande che girano attorno all’artista. In primis, molti fan si chiedono se Marco Mengoni è fidanzato, ma il cantante non ha mai fatto trapelare informazioni riservate, e per cui non si sa praticamente nulla né degli amori passati, tanto meno delle sue possibili fiamme attuali.

E pensare che qualche tempo fa si era diffusa una notizia riguardo Marco e una probabile convivenza… Ma in fondo, che cosa ci si può aspettare da uno che non sopporta essere al centro dei gossip e parlare con i giornali?

La seconda domanda che tutti si chiedono è la seguente. Marco Mengoni è gay? Anche qui, pare che non ci sia modo di avere risposta, sebbene siano state tante le dichiarazioni ambigue del cantante, come quella riportata da Caffeinamagazine:

«Mi piace il mistero, mi piace giocare sull’ambiguità sessuale. Io prendo esempio da tantissimi artisti che su questo hanno costruito carriere intere, partendo da David Bowie fino al nostro Renato Zero. Bacio quando c’è tempo, forse quella delle medie è stata la mia unica vera fidanzata, ma da baci a stampo». Insomma, il mistero si infittisce sempre di più…

Sappiamo comunque che ai tempi di X Factor aveva una fidanzata di nome Claudia, di cui si sono perse le tracce. Qualche tempo dopo era stato invece ‘pizzicato’ con un ragazzo.

Sai che…

– Non sappiamo quale sia il numero di telefono e l’indirizzo email di Mengoni.

– Chi ha scritto il testo di Due vite? Il brano sanremese è stato scritto dallo stesso Marco con Tropico e Davide Petrella.

– Come si chiama il figlio di Marco Mengoni? Al momento il cantautore non ha figli.

– Il segno zodiacale di Mengoni è il Capricorno.

– Marco odia profondamente il giorno del suo compleanno, che cade proprio il 25 dicembre. Il motivo? Essendo a Natale non può mai festeggiare con i suoi amici.

– Quello che ama, invece, sono il tennis, le vacanze in Puglia (sebbene adori stare a Roma), andare a cavallo, cucinare per gli amici e i gatti.

– Per quale squadra tifa? Romanista ‘per tradizione’ non segue in realtà il calcio in maniera particolare.

– Ha uno splendido rapporto coi bambini, con cui pare andare d’accordo sotto ogni punto di vista. E un’intervista ha anche dichiarato che un giorno anche lui ne avrà. Con chi, ovviamente, non è dato sapersi… per ora!

– La sua consapevolezza di avere una bella voce è in parte dovuta al suo amico Gabriele, che ai tempo della giovinezza suonava con lui nella prima band di Mengoni, i The Brainless. I due, un giorno, si stavano divertendo al karaoke, quando Gabriele ha fatto notare a Marco come la sua voce non fosse proprio niente male.

– Misterioso? Di più! Marco Mengoni ha una croce tatuata sul dito medio, ma nessuno sa il motivo.

– Dove vive Marco Mengoni? Per motivi di lavoro da diversi anni si è trasferito a Milano.

– Sebbene faccia il lavoro «più bello dell’universo», Marco ha dichiarato che sente fortemente l’esigenza di avere una sua quotidianità e di sentirsi ogni giorno una persona normale: una birra con gli amici, una passeggiata la mattina, oppure… andare all’Ikea, anche se preferisce andarci il lunedì pomeriggio, invece che il sabato mattina.

– Durante un’intervista a E poi c’è Cattelan ha dichiarato di amare i viaggi da solo, o con un ristretto gruppo di amici. Una volta ha raccontato di aver viaggiato per 800 chilometri, in tutta Cuba, solo con uno zaino in spalla. Avventuriero!

– Nel 2019 è stato scelto per doppiare Simba nella versione live action italiana del celebre film Disney Il Re Leone.

– Su Instagram Marco Mengoni ha un account ufficiale seguitissimo. Anche su TikTok Mengoni ha un profilo ufficiale da migliaia e migliaia di follower.

