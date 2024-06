Chi è Blanca Paloma, la cantante spagnola con un passato all’Eurovision

Blanca Paloma: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante spagnola protagonista all’Eurovision.

Giovane ma non giovanissima. Talento straordinario ma con un’esperienza ancora limitata e una carriera musicale iniziata da pochi anni. Blanca Paloma è stata la “scommessa” della Spagna per l’Eurovision 2023. Una cantante che aveva tutto per sorprendere il pubblico europeo grazie a una voce intensa e a un brano che potrebbe regalare fortissime emozioni. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera fin qui e sulla sua vita privata.

Chi è Blanca Paloma: biografia e carriera

Blanca Paloma Ramoz Baeza, questo il vero nome di Blanca Paloma, è nata a Elche il 9 giugno 1989 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuta nella Comunità Valenciana, per ragioni di studio si è spostata in giovane età dalla sua città d’origine, passando da Elche a Barcellona e poi a Madrid. Proprio nella capitale spagnola ha iniziato il suo percorso professionale, in un mondo differente da quello della musica.

Cantante sul palco

Nel dicembre del 2021 ha debuttato con il singolo Secreto de agua, brano con cui ha partecipato alla prima edizione del Benidorm Fest, la kermesse ideata dalla Spagna per selezionare il rappresentante spagnolo per l’Eurovision. Se nel 2021 Blanca non è andata oltre il quinto posto, nel 2023 si è ripresentata in gara con una canzone ispirata al flamenco, Eaea, riuscendo tra la sorpresa generale a vincere a conquistare un pass per la kermesse che si terrà a Liverpool.

Cosa fa oggi Blanca

Regolarmente presente all’Eurovision, direttamente in finale grazie al fatto di rappresentare un paese dei Big 5, è riuscita a piazzarsi al 17esimo posto in classifica, con un totale di 100 punti frutto di 95 delle giurie e soli 5 dal televoto.

La vita privata di Blanca Paloma

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se sia fidanzata o meno, ma sappiamo che utilizza i suoi social prevalentemente per questioni di natura professionale.

Sai che…

– Oltre che cantante, di professione è anche scenografa.

– Su Instagram Blanca Paloma ha un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower.

– Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Blanca Paloma, ecco una playlist presente su Spotify: