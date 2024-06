Chi è Patrizia Vacondio, la moglie di Nek

Patrizia Vacondio: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla donna che ha rubato il cuore di Nek.

Nella vita di Nek, uno dei cantautori italiani più amati, c’è da molto tempo una persona speciale, una donna in grado di occupare un posto importante nel suo cuore. Si tratta di Patrizia Vacondio, sua moglie, madre della loro figlia, Beatrice, e anche di Martina, altra donna speciale nel cuore di Filippo Neviani. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Patrizia Vacondio: biografia e carriera

Classe 1973 (non conosciamo la data di nascita precisa), Patrizia Vacondio è nata a Sassuolo, la stessa città che ha dato i natali a Neviani. Non si conoscono molti dettagli sulla sua biografia. Non sappiamo chi siano i suoi genitori né se abbia fratelli o sorelle. In molti si chiedono che lavoro faccia, ma anche la sua occupazione non è stata resta pubblica. Al contrario del marito, preferisce infatti mantenere il profilo basso e rimanere lontano dalle luci dei riflettori.

Nek

La vita privata di Patrizia Vacondio: marito e figli

Anche sulla sua vita sentimentale non conosciamo troppi dettagli. Sappiamo che ha avuto una figlia, Martina Imarisio Neviani, nata da una relazione precedente nel 1996. Nonostante non sia figlia di Nek, anche Martina ha legato con Filippo proprio come fosse il suo padre naturale.

Fidanzati proprio dal 1996 (si sono conosciuti in un pub), il cantautore e Patrizia sono stati insieme dieci anni prima di sposarsi, nel 2006. Una storia d’amore lunga e fortissima, ancora oggi più viva che mai, nonostante i momenti di crisi non siano mancati.

Filippo ha infatti tradito la sua amata, e glielo ha confessato. Lo ha ammesso lo stesso cantautore in un’intervista a Vanity Fair: “Ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio. Chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra“. Dalla loro relazione è nata, nel 2010, Beatrice.

Chi è Nek, il cantante sposato con Patrizia Vacondio

Nek non ha bisogno di grandi presentazioni. Nome d’arte di Filippo Neviani, è nato a Sassuolo il 6 gennaio 1972 sotto il segno del Capricorno ed è uno dei cantautori più apprezzati in Italia, oltre che un conduttore televisivo in grande ascesa negli ultimi anni.

Sai che…

– A lei è dedicata la canzone Fatti avanti amore.

– Ha una passione per il pilates, sport cui si dedica con grande frequenza.

– Ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower su Instagram.