Chi era Marianne Faithfull, l’ex musa di Mick Jagger scomparsa a 78 anni

Marianne Faithfull: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e attrice che ha avuto una relazione con Mick Jagger.

Marianne Faithfull è stata una delle grandi protagoniste degli anni d’oro della Swinging London insieme a gruppi storici come i Rolling Stones, Beatles, Who e tanti altri nomi illustri del cinema, della moda e così via.

Ma dopo gli anni ruggenti, Marianne ha saputo ritagliarsi anche un importante spazio nel mondo del jazz, del blues e del pop, diventando una delle più raffinate interpreti della musica britannica. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marianne Faithfull: biografia e carriera

Marianne Evelyn Gabrielle Faithfull nacque a Londra il 29 dicembre 1946 sotto il segno del Capricorno. Figlia di un maggiore dell’esercito inglese e professore di letteratura italiana e di una baronessa viennese, Marianne crebbe con la passione per il mondo dell’arte, oltre che della musica.

Microfono concerto

Dotata di un grande talento, debuttò nel mondo del cinema con un piccolo ruolo nel film di Jean-Luc Godard Una storia americana, per poi ottenere ruoli più importanti in altre pellicole successive, soprattutto in Lucifer Rising di Kenneth Anger.

Nel 1967 partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Riki Maiocchi, cantando il brano C’è chi spera. Quindi lega indissolubilmente il suo nome a quello di Mick Jagger e dei Rolling Stones.

Mick Jagger

Chiusa la parentesi insieme alla star britannica, Marianne passò negli anni Settanta momenti difficilissimi a causa di una vita irrequieta e della dipendenza da droghe.

Ritornò però in auge con l’album Broken English, proprio sul finire del decennio, un album raffinato che presentò al pubblico una nuova versione della Faithfull.

Dopo questo disco, la sua carriera prese una svolta definitiva e Marianne divenne per tutti gli anni Ottanta una delle cantautrici più apprezzate in ambito pop e blues, grazie anche al suo timbro profondo ed emozionante.

Negli ultimi anni aveva continuato a essere un nome di rilievo nel mondo della musica, pubblicando album fino al 2021. L’anno precedente aveva invece fatto preoccupare i suoi fan per essere stata contagiata dal Covid, ma per fortuna era riuscita con forza a superare la malattia.

La morte di Marianne Faithfull

Marianne è morta improvvisamente all’età di 78 anni il 30 gennaio 2025. Non conosciamo le cause precise del suo decesso, confermato con una nota dal rappresentante dell’artista: “È con profonda tristezza che ne annunciamo la morte. Marianne è morta serenamente a Londra oggi, in compagnia della sua amata famiglia“.

Immediato il ricordo pubblico, sui social, di Mick Jagger, suo ex storico: “Sono così addolorato nell’apprendere della morte di Marianne Faithfull. È stata una parte così importante della mia vita per così tanto tempo. Era una meravigliosa amica, una splendida cantante e una grande attrice. La ricorderò sempre“.

La discografia in studio

1965 – Marianne Faithfull

1965 – Come My Way

1965 – Go Away from My World

1966 – North Country Maid

1966 – Faithfull Forever

1967 – Love in a Mist

1969 – Marianne Faithfull’s Greatest Hits/The World Of Marianne Faithfull

1976 – Dreamin’ My Dreams

1979 – Broken English

1981 – Dangerous Acquaintances

1983 – A Child’s Adventure

1985 – Rich Kid Blues

1987 – Strange Weather

1990 – Blazing Away

1995 – A Secret Life

1996 – 20th Century Blues

1998 – The Seven Deadly Sins

1999 – Vagabond Ways

2002 – Kissin Time

2004 – Before the Poison

2008 – Easy Come, Easy Go

2011 – Horses and High Heels

2014 – Give My Love to London

2016 – No Exit

2018 – Negative Capability

2021 – She Walks in Beauty

La vita privata di Marianne Faithfull: marito e figli

Marianne è stata sposata tre volte. La prima con John Dunbar (dal 1965 al 1966), la seconda con Ben Brierly (dal 1979 al 1986) la terza con l’attore Giorgio Della Terza (dal 1988 al 1991).

La sua relazione più importante, almeno per l’immaginario collettivo, è stata però quella con Mick Jagger. I due sono stati una coppia eccentrica fino al 1970, anno della rottura. Fecero parlare per molti motivi, anche per casi di cronaca come la retata della polizia del 1967 in cui vennero trovati nel cottage di Keith Richards nel mezzo di un festino a base di droga e alcol.

Avrebbero anche dovuto avere una figlia, che si sarebbe dovuta chiamare Corinna, ma mentre era in Irlanda, incinta del settimo mese, la cantante ebbe un aborto spontaneo. Un colpo da cui non riuscirono più a riprendersi. Tra l’altro Marianne aveva già avuto un figlio all’epoca, dal primo marito. Il piccolo Nicholas era stato però affidato a Brian Jones e Anita Pallenberg nel 1965.

Sai che…

– Marianne ha scritto alcuni brani di grande successo dei Rolling Stones, come Sister Morphine e soprattutto As Tears Go By (quest’ultima firmata da Richards e Jagger).

– Nel 1990 ha preso parte al concerto The Wall – Live in Berlin di Roger Waters, interpretando la madre del protagonista.

– Non solo Mick Jagger. Marianne ebbe storie anche con Brian Jones e Keith Richards, ma più fisiche e meno ‘profonde’.

– Ha collaborato con i Metallica come voce ospite nel brano The Memory Remains del 1997.

– Su Instagram Marianne Faithfull aveva un account ufficiale. Anche su TikTok aveva un account.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Marianne Faithfull, ecco una playlist presente su Spotify: