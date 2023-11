Dimartino: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore siciliano ex leader dei Famelika.

Cantautore tra i più apprezzati nella ‘scena indie’ italiana, Dimartino non è solo stato il leader di un’importante band, ma anche un artista capace di farsi apprezzare come solista e in un originale duo insieme al compaesano Colapesce. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dimartino: biografia e carriera

Antonio Di Martino è nato a Palermo il 1° dicembre 1982 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica fin da bambino, fonda la sua prima band, i Famelika, nel 1998. Grazie ad alcune canzoni contro la mafia riescono a far girare il proprio nome in tutta la Sicilia, diventando uno dei gruppi emergenti più apprezzati.

Nel 2002 la band dà alle stampe il primo album, Storie poco normali, e tra il 2003 e il 2004 suona in giro per l’Italia aprendo i concerti anche di artisti importanti come Afterhours, Bisca, Meganoidi e Caparezza. La loro carriera prosegue con grandi soddisfazioni. Nel 2009 vincono anche l’Arezzo Wave Sicilia, mentre a maggio partecipano al Concerto del Primo Maggio.

La sua avventura con la band finisce nel 2010, e nello stesso anno Antonio pubblica il suo primo disco da solista, Cara maestra abbiamo perso, con lo pseudonimo Dimartino, un lavoro incentrato sulla sconfitta generazionale. Due anni dopo raddoppia con Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile, coprodotto dall’amico Dario Brunori (Brunori Sas). Di seguito il singolo Cartoline da Amsterdam:

Segue quindi il terzo disco, Un paese ci vuole, in cui spiccano le collaborazioni con Francesco Bianconi dei Baustelle e Cristina Donà. Nel 2017 arriva invece il momento di Un mondo raro, con canzoni di Chavela Vargas tradotte in Italiano. Nel frattempo scrive il brano Diego ed io per Brunori Sas, canzone inserita nell’album A casa tutto bene.

Sempre per Picicca esce nel 2019 Afrodite, un altro lavoro molto apprezzato della sua carriera. Ad anticiparlo arriva nel dicembre 2018 il singolo Cuoreintero:

La collaborazione con Brunori prosegue nel 2019, con la stesura dell’apprezzatissima Al di là dell’amore, canzone che apre le porte del mainstream a Dario e al suo album Cip!.

Per il cantautore siculo il successo arriverà però altrove. In quel periodo decide infatti di unisce le forze con un altro grande cantautore della scuola siciliana anni Duemila, Colapesce. I due collaborano con Levante e Carmen Consoli, per poi dare alle stampe il 5 giugno l’album congiunto I mortali. Di seguito il video di Luna araba di Colapesce e Dimartino featuring Carmen Consoli:

Prodotto da Federico Nardelli, già al lavoro con Gazzelle e Ligabue, l’album si rivela un grande successo e permette ai due di aprirsi le porte verso la più grande chance della carriera: la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 tra i big. Un azzardo di Amadeus? Forse. Ma anche una scommessa vinta, visto che Colapesce Dimartino riescono a conquistare il pubblico con la straordinaria Musica leggerissima.

Forti di questo trionfo, tornano sul palco dell’Ariston nel 2023 con il brano Splash, e portano a casa anche il premio della Critica. Nello stesso anno pubblicano la colonna sonora del film La primavera della mia vita e il nuovo album congiunto Lux Eterna Beach.

Dimartino: la discografia in studio

2010 – Cara maestra abbiamo perso

2012 – Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile

2015 – Un paese ci vuole

2017 – Un mondo raro (con Fabrizio Cammarata)

2019 – Afrodite

2020 – I mortali (con Colapesce)

2023 – La primavera della mia vita (con Colapesce)

2023 – Lux Eterna Beach (con Colapesce)

La vita privata di Antonio Dimartino: moglie e figlia

Sulla vita sentimentale di Antonio non conosciamo per il momento alcun dettaglio. Anche se in molti si chiedono chi sia la sua fidanzata, a lunto tempo il cantautore è riuscito a difendere la sua privacy.

Da qualche anno ormai sappiamo però che Dimartino è fidanzato da tanti anni con la fotografa professionista Michela Forte. I due hanno peraltro già avuto una figlia, la piccola Ninalou, nata nel 2017.

Sai che…

– Non solo cantautore, Antonio è anche un apprezzato bassista.

– Su Instagram Dimartino ha un account ufficiale. Anche su TikTok ha un profilo con spunta blu, ma meno utilizzato rispetto al social del gruppo Meta.

