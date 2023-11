Colapesce: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore siciliano che ha scritto, tra le altre cose, il brano Mondiale per Emma Marrone.

Tra i cantautori dell’ex scena indie, Colapesce è uno dei più brillanti, anche se fino a pochi anni fa non era riuscito cavalcare del tutto l’onda di successo del movimento cantautorale degli ultimi anni. Un successo arrivato solo in un secondo momento, quando ha iniziato la sua collaborazione con Dimartino. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Colapesce: biografia e carriera

Il vero nome di Colapesce è Lorenzo Urciullo. Nato a Solarino, in provincia di Siracusa, il 6 settembre 1983 sotto il segno della Vergine, ha iniziato la propria carriera come leader del gruppo Albanopower, prima di unirsi al progetto Santiago di Alessandro Raina.

Colapesce

Come solista debutta come Colapesce nel 2010, con un eponimo EP, ma il suo primo vero album viene pubblicato solo nel 2012, con il titolo Un meraviglioso declino. Al suo interno è presente la collaborazione di grandi artisti, come lo stesso Raina e Roy Paci, e non a caso Colapesce riesce a conquistare la Targa Tenco come migliore opera prima.

Il singolo estratto da questo disco è Satellite, insieme alla cantante Meg:

Il suo secondo album esce nel febbraio del 2015 con il titolo Egomastro. Pur riuscendo a conquistare ancora i propri fan, non replica il successo di critica dell’opera prima. Colapesce però non si arrende minimamente nel 2017 lancia anche un terzo e finora ultimo disco da solista, Infedele.

Nel 2020 inizia una fortunata collaborazione con un altro cantautore siciliano, Dimartino. La loro unione dà vita a I mortali, e li porta a entrare anche nel cast del Festival di Sanremo 2021. Proprio sul palco dell’Ariston i due trovano finalmente il meritatissimo successo a livello mainstream, grazie alla super hit Musica leggerissima, che conquista rapidamente le radio, le classifiche e diventa uno dei più grandi successi nella storia di Sanremo.

A due anni da quello straordinario successo, il duo siculo ha accettato di partecipare nuovamente a Sanremo anche nel 2023 ed è arrivato alla vittoria del Premio della Critica con il brano Splash. Dopo questo traguardo importantissimo, hanno pubblicato altri due album insieme: La primavera della mia vita (colonna sonora dell’omonimo film) e Lux Eterna Beach.

Colapesce: la discografia in studio da solista

2012 – Un meraviglioso declino

2015 – Egomostro

2017 – Infedele

La vita privata di Colapesce: fidanzata, moglie e figli

Non sappiamo se Lorenzo abbia una fidanzata. Nel 2023 si è dichiarato ancora single e in attesa della donna giusta, utilizzando anche la sua ironia per raccontare i suoi sogni e desideri.

Sai che…

– Il nome di Colapesce deriva dalla leggenda siciliana di Colapesce, che narrava la storia di un pescatore rimasto sott’acqua per sorreggere la sua amata Sicilia, poggiata su tre colonne piene di crepe.

– Ha scritto insieme all’ex cantante dei Canova, Matteo Mobrici, un pezzo per Emma Marrone: Mondiale.

– Ha partecipato alla compilation Faber nostrum, un disco tributo di molti artisti della scena indie per l’indimenticabile Fabrizio De André. Da questo album è stato estratta la sua versione di La canzone dell’amore perduto.

– Nel 2019 è tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio a Roma.

– Su Instagram Colapesce ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Di seguito il video di La canzone dell’amore perduto di Colapesce:

Riproduzione riservata © 2023 - NM