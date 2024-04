Luis Fonsi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante diventato famoso in tutto il mondo con il tormentone Despacito.

Luis Fonsi è uno dei cantanti portoricani più amati degli ultimi anni, una sorta di erede di Ricky Martin capace di scrivere uno dei tormentoni più ascoltati di sempre: Despacito. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla carriera e la vita privata di questo artista apprezzatissimo in America e nel mondo intero.

Chi è Luis Fonsi: biografia e carriera

Luis Fonsi, vero nome Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, è nato a San Juan (Porto Rico) il 15 aprile 1978 sotto il segno dell’Ariete. Trasferitosi con la famiglia da bambino in America, in particolare a Orlando, in Florida, si è subito appassionato alla musica.

Luis Fonsi

Si iscrive dopo il diploma alla Florida State University, conseguendo un master. Nel frattempo, prova a sfondare nel mondo dello spettacolo, fino alla pubblicazione del primo album nel 1998: Comenzaré. Pur essendo apprezzato in America e nel mondo latino già negli anni Duemila, è nel 2017 che fa il boom in tutto il mondo, con la collaborazione straordinaria con Daddy Yankee. I due danno alla vita il pezzo dell’estate e non solo: Despacito.

Con questa canzone ha fatto ballare e continua a far ballare ancora oggi in tutte le discoteche del mondo, e che ha inanellato record su record, collezionando oltre 8,4 miliardi (miliardi!) di visualizzazioni su YouTube. Riascoltiamo insieme Despacito:

Cosa fa oggi Luis Fonsi?

Paradossalmente, dopo il successo internazionale con la hit che ha cambiato per sempre la storia dei video musicali su YouTube, la carriera di Luis si è ‘contratta’. Ha collaborato con artisti del calibro del nostro Eros Ramazzotti, ma non ha più pubblicato album e non ha più raggiunto la vetta delle classifiche mondiali.

Nel 2024 si è però ripresentato sulle scene, a cinque anni di distanza dal suo ultimo album, con un disco intitolato El Viaje. Soprattutto, è tornato in rotazione radiofonica in Italia e in tutto il mondo con il brano Roma, in collaborazione con un’altra grande voce della musica italiana: Laura Pausini.

Luis Fonsi: la discografia in studio

1998 – Comenzaré

2000 – Eterno

2001 – Remixes

2002 – Amor secreto

2002 – Fight the Feeling

2003 – Abrazar la vida

2005 – Paso a paso

2006 – Éxitos 98:06

2008 – Palabras del silencio

2011 – Tierra firme

2014 – 8

2019 – Vida

2024 – El Viaje

La vita privata di Luis Fonsi: moglie e figli

Non si conosce molto riguardo la vita privata di Luis Fonsi. Sappiamo che è fidanzato da diversi anni con Agueda Lopez, madre dei suoi figli Mikaela e Rocco. In passato aveva avuto un primo matrimonio con Adamari Lopez, ma la loro relazione si era interrotta nel 2010.

Sai che…

– Quanto ha guadagnato il video di Despacito? Secondo alcune stime, diversi milioni di dollari.

– Non solo cantante. Luis è anche attore. Ha recitato in passato a diverse telenovelas, tra cui Corazones, celebre serie tv messicana.

– Nel 2009 si è esibito all’Accademia Svedese in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel per Barack Obama.

– Dove vive Luis Fonsi? Non sappiamo se abiti a Porto Rico o si sia trasferito in America.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel Festival di Sanremo 2019 Fonsi si è presentato come ospite d’onore insieme a Eros Ramazzotti.

– Fonsi è alto 1 metro e 70.

– Su Instagram Luis Fonsi ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo seguito da milioni di fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Luis Fonsi, ecco una playlist presente su Spotify: