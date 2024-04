Chi è Colombre, il cantante di Adriatico e Blatte

Colombre: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore marchigiano famoso anche come produttore di Maria Antonietta.

Musicista, professore, produttore, artista a tutto tondo. Questo e molto altro è Colombre, un personaggio importante per l’ex scena indie italiana, diventato famoso per la collaborazione con Maria Antonietta ma anche per una discografia apprezzata dagli amanti del genere. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Colombre: biografia e carriera

Giovanni Imparato, questo il vero nome di Colombre, è nato a Senigallia, in provincia di Ancona, il 15 agosto 1982 sotto il segno del Leone. Appassionato di musica fin da ragazzo, si è dato da fare già da giovanissimo per costruirsi una carriera nel mondo della musica, senza trascurare però gli studi.

Frontman del gruppo Chewingum, si è fatto conoscere in anni recenti come produttore di Maria Antonietta, per poi cominciare anche un discreto percorso come solista. Dopo aver fatto suo lo pseudonimo con cui tutti lo conoscono ancora oggi, dà alle stampe nel 2017 il suo album d’esordio, Pulviscolo.

L’anno seguente viene premiato con la Targa per il miglior artista emergente a Musica da Bere, e riceve il Premio Super Mei Circus durante il Meeting Etichette Indipendenti, a dimostrazione di un talento che non lascia indifferenti.

Prosegue quindi il suo percorso cantautorale dando alle stampe nel 2020 Corallo, disco che viene promosso anche con diverse apparizioni su Rai Radio 1.

Cosa fa oggi Colombre?

Nel 2023 ha pubblicato il suo terzo album in studio, Realismo magico in Adriatico, da buon uomo di mare venuto al mondo nel giorno di Ferragosto. E l’anno dopo è stato annunciato tra gli artisti protagonisti del tradizionale Concerto del Primo Maggio.

Colombre: la discografia in studio

2017 – Pulviscolo

2020 – Corallo

2023 – Realismo magico in Adriatico

La vita privata di Colombre: moglie e figli

Giovanni è fidanzato ormai da tanti anni con Maria Antonietta, artista di cui è stato produttore, con cui ha più volte collaborato e per cui ha scritto anche diverse canzoni. Al momento i due non sono né sposati né genitori.

Sai che…

– Non solo musicista, Colombre è anche un professore di lettere.

– È stato chitarrista per Calcutta durante la tournée di Evergreen.

– Cosa significa Colombre? Il suo nome d’arte è un riferimento a un racconto di Dino Buzzati.

– Dove vive Colombre? A Senigallia, la sua città d’origine, insieme alla fidanzata Maria Antonietta.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Colombre ha un account da migliaia di follower.

