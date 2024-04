Maria Antonietta: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sulla cantautrice e scrittrice pesarese.

Ci sono personaggi che rimangono per tutta la loro carriera sul limbo tra indie e mainstream. Potrebbe rientrare in questa categoria anche Maria Antonietta, la voce indie del punk italiano. Un’artista che continua a raccogliere consensi anno dopo anno. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Maria Antonietta: biografia e carriera

Letizia Cesarini, questo il vero nome di Maria Antonietta, è nata a Pesaro il 26 agosto 1987 sotto il segno della Vergine. Inizia la sua carriera da musicista all’età di 18 anni. In particolare, la sua prima esperienza di un certo rilievo è come voce e chitarrista del duo Young Wrists con Alberto Baldolini.

Debutta con un disco autoprodotto nel 2010, sotto il nome di Marie Antoinette. Si tratta di un lavoro dall’attitudine punk e dai testi in inglese. Al suo interno spiccano alcune canzoni dedicate a grandi donne come Giovanna d’Arco e la poetessa Sylvia Plath.

Solo nel 2011 inizia però chiude l’avventura degli Young Wrists per dedicarsi definitivamente alla carriera solista. Il suo secondo lavoro, Maria Antonietta, esce nel 2012 per Picicca Dischi, prodotto da Brunori Sas.

Stavolta la cantautrice pesarese svolta verso una musica di stampo cantautorale che guarda ad artiste come Nada, Carmen Consoli e Cristina Donà, senza dimenticare però la propria natura punk. Di seguito il video di Quanto eri bello:

Il suo terzo album in assoluto, Sassi, esce nel 2014, stavolta per La Tempesta Dischi. La sua carriera prosegue così tra discreto successo nella scena indipendente italiana. Nel 2017 inizia a lavorare per il mondo del teatro, componendo le musiche dello spettacolo Tutta casa, letto e chiesa di Daria Fo e Frana Rame in una versione inedita.

Nel 2018 ha quindi pubblicato l’album Deluderti, e nel 2020 è stata annunciata tra gli ospiti del Festival di Sanremo nella serata dei duetti con Levante.

Di seguito l’audio di Deluderti:

Cosa fa oggi Maria Antonietta?

Dopo aver superato alcuni problemi di salute, nel 2023 è tornata alla musica duettando con Colombre. nel brano Io e te certamente, per poi dare alle stampe l’album La tigre assenza. Nel 2024 è quindi stata annunciata tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio.

Maria Antonietta: la discografia in studio

2010 – Marie Antoinette wants to suck your young blood

2012 – Maria Antonietta

2014 – Sassi

2018 – Deluderti

2023 – La tigre assenza

La vita privata di Maria Antonietta: chi è il fidanzato?

Da diversi anni Maria Antonietta è fidanzata con Giovanni Imparato, in arte Colombre, altro artista emergente della scena marchigiana.

Sai che…

– La sua svolta artistica è avvenuta dopo aver incontrato a Verona nel 2007 il padre spirituale della scena indie emiliana, Bob Corn.

– Ha studiato Storia dell’Arte Medievale.

– Dove vive Maria Antonietta? A quanto sembra, abita da tempo a Senigallia, nelle Marche, con il suo fidanzato.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Nel 2011 ha partecipato con altri 13 artisti indie italiani alla scrittura del libro Cosa volete sentire. Compilation di racconti di cantautori italiani.

– Ha partecipato al progetto Hai paura del buio? degli Afterhours.

– Su Instagram Maria Antonietta ha un account da migliaia di follower.

