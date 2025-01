Renzo Rubino: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore pugliese già protagonista in diversi Sanremo.

Artista di grande talento già protagonista in più occasioni su un palco importantissimo come quello dell’Ariston di Sanremo, Renzo Rubino è un musicista molto apprezzato, già da anni inserito nel mainstream del pop italiano, apprezzato e rispettato da tantissimi colleghi.

Un artista che ha fatto molto ma che ancora molto ha da dare alla nostra musica. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Renzo Rubino: biografia e carriera

Oronzo Rubino, questo il suo vero nome, è nato a Taranto il 17 marzo 1988 sotto il segno dei Pesci. Cresciuto a Martina Franca, deliziosa cittadina della provincia di Taranto, frequenta il liceo artistico e all’età di 19 anni forma il suo primo gruppo musicale, i KTM, diventando contemporaneamente anche cantante e pianista di un night club pugliese.

mani uomo pianoforte

Dopo aver iniziato a esibirsi nei locali pugliesi, pubblica il suo primo album, Farfavole, nel 2010. Pian piano riesce a far circolare il suo nome anche al di fuori della regione, e nel 2011 arriva ad aprire i primi concerti di importanti artisti nazionali.

Due anni dopo supera le selezioni di Area Sanremo e per la prima volta partecipa al Festival nella categoria Giovani, trattando il tema dell’amore gay nel brano Il postino (amami uomo). Non riesce a vincere, ma conquista il Premio della Critica nella categoria.

Contemporaneamente pubblica il suo secondo album, il primo per una major, e per tutto l’anno partecipa ad altri importanti festival nazionali, conquistando anche diversi riconoscimenti.

Debutta tra i Campioni di Sanremo nel 2014, piazzandosi al terzo posto con il brano Ora e conquistando il premio per il Miglior arrangiamento Sezione Campioni per un’altra canzone, Per sempre e poi basta. Torna sul palco dell’Ariston nel 2018 con Custodire, stavolta con minor successo.

Cosa fa oggi Renzo Rubino

Dal 2019 ha dato vita a un tour itinerante per mare che prende vita nella sua Puglia, intitolato Porto Rubino. Nel 2023 è anche tornato a Sanremo per duettare con Levante in una cover del brano Vivere di Vasco Rossi. Nell’occasione ha accompagnato la collega al pianoforte.

La discografia in studio

2011 – Farfavole

2013 – Poppins

2014 – Secondo Rubino

2017 – Il gelato dopo il mare

2024 – Il silenzio fa boom

La vita privata di Renzo Rubino: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se sia single o fidanzato. Nonostante sia un personaggio famoso è anche molto riservato e preferisce non svelare dettagli sulla sua vita privata.

Sai che…

– Nel 2011 ha aperto concerti a Brunori Sas e ad Antonella Ruggiero.

– Tra i suoi artisti preferiti c’è Lucio Dalla.

– Renzo dovrebbe aver scelto di vivere ancora nella sua Martina Franca, ma in campagna.

– Su Instagram Renzo Rubino ha un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Renzo Rubino, ecco una playlist presente su Spotify: