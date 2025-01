Chi è Lina Sastri, attrice e cantante napoletana

Lina Sastri: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e attrice napoletana vincitrice di due David di Donatello.

Due David di Donatello conquistati per i ruoli da protagonista, uno per un ruolo da non protagonista. Dimostrazioni chiare e palesi di un talento raro per la recitazione. Lina Sastri è questo e molto altro, un’attrice tra le migliori del cinema e del teatro italiano, ma anche una grande cantante che con la sua voce ha saputo ridare vita a diversi classici. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Lina Sastri: la biografia e la carriera

Pasqualina Sastri, per tutti Lina, è nata a Napoli il 17 novembre 1953 sotto il segno dello Scorpione. Figlia di un commerciante, è cresciuta nella zona Vasto-Arenaccia di Napoli insieme ai suoi genitori. Appassionata di musica e teatro, da giovanissima, a soli 17 anni, lascia casa per cercare di costruirsi una carriera da attrice.

Fa il suo debutto a teatro nel 1974 con Masaniello, per poi esordire in televisione con il ciclo scarpettiano di Eduardo De Filippo. Giovane ma apprezzatissima, debutta anche al cinema nel 1977 con Il prefetto di ferro.

Nel corso della sua carriera ha però l’occasione di lavorare in tanti film di alto livello, anche con registi famosi in tutto il mondo come Nanni Moretti (in Ecce Bombo), Giuseppe Bertolucci (in Segreti segreti), Nanny Loy (in Mi manda Picone) e Damiano Damiani (in L’inchiesta).

Apprezzatissima come attrice, anche come cantante si è fatta valere, pubblicando numerosi album prevalentemente in lingua napoletana. Ha avuto l’occasione però anche di partecipare come concorrente al Festival di Sanremo nel 1992 con il brano Femmene ‘e mare.

In ambito musicale ha pubblicato, tra le altre cose, un album live registrato a Yokohama, in Giappone, con all’interno anche un brano interpretato in lingua nipponica. Nel corso della sua carriera ha tra l’altro avuto l’occasione di collaborare anche con altri grandi artisti napoletani, come Gigi D’Alessio e Peppe Barra.

Cosa fa oggi Lina Sastri

La sua carriera è ancora pienamente nel vivo, soprattutto nell’ambito della recitazione, con partecipazione a progetti cinematografici, teatrali e anche a fiction e serie televisive.

La discografia in studio

1989 – Lina Sastri

1990 – Maruzzella

1992 – Live on Broadway

1995 – Tutta pe’ mme

1996 – Gilda Mignonette

1997 – Cuore mio

1999 – Melos

2000 – Festa

2004 – Concerto napoletano

2005 – Live in Japan

2007 – Lina Rossa

2008 – Reginella

2009 – Passione

2010 – Canzoni Napoletane

2012 – Concerto Napoletano Live

La vita privata di Lina Sastri: marito e figli

Lina si è sposata nel 1994 con un ballerino argentino, Rubén Celiberti. Il loro matrimonio è terminato dopo sei mesi, anche se la separazione ufficiale è arrivata solo nel 2001. Non ha mai avuto figli, ma ha confessato che non è stata scelta e rimane per lei un dolore.

Sai che…

– Nel 2011 è stata insignita del titolo di commendatore al merito dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

– Si è diplomata al liceo classico.

– Ha partecipato alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Simone Di Pasquale.

– Si professa cattolica per quanto riguarda la religione.

– Vive a Napoli, nel quartiere San Lorenzo.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Suo fratello è morto nel 2020 a causa di una malattia.

– Su Instagram Lina Sastri ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Lina Sastri, ecco una playlist presente su Spotify: