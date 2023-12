Loredana Errore: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante arrivata seconda ad Amici 9 dietro Emma Marrone.

What if…, direbbero gli americani. Chissà cosa sarebbe successo se nel 2010 la vittoria finale di Amici di Maria De Filippi fosse andata a Loredana Errore invece che a Emma Marrone. Se lo sarà chiesto ogni tanto la stessa cantante nativa di Bucarest, che ha comunque continuato a portare avanti la sua carriera. Con qualche difficoltà in più, ma non senza entusiasmo.

Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla vita artistica e privata della talentuosa cantante che a modo suo ha fatto la storia del talent di Canale 5.

Chi è Loredana Errore: biografia e carriera

Loredana Errore è nata a Bucarest, in Romania, il 27 ottobre 1984 sotto il segno dello Scorpione. Adottata dopo pochi mesi di vita da una famiglia di Agrigento, per questioni burocratiche vive i primi due anni nell’orfanotrofio della sua città natale. Appassionata fin da subito di musica, ha partecipato da giovanissima ad alcuni concorsi, come il Festival di Napoli 2001 e il Cantagiro 2008. La svolta della sua carriera è però l’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nel 2009 la giovane Loredana fa il suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi. Pubblica nel marzo 2010 il suo primo EP, che ottiene un grande successo. Tuttavia, alla fine della sua avventura nel talent arriva seconda alle spalle di Emma Marrone. Di seguito l’audio del suo primo singolo pubblicato durante Amici:

Nel 2011 lancia il nuovo singolo Il muro, primo estratto dall’album di debutto, L’errore, cui collabora anche Biagio Antonacci. Sono anni frenetici e di ottimi successi per Loredana, che nel 2012 pubblica il secondo album, Pioggia di comete, che arriva fino alla quarta posizione trascinato dal singolo Una pioggia di comete.

A rallentare la sua corsa è però un incidente: Loredana Errore rimane vittima di un sinistro stradale il 4 settembre 2013 che le impedisce di continuare un tour e la costringe a circa un anno di stop. Torna a far sentire la propria voce nel 2015, e l’anno dopo pubblica il suo terzo album, Luce infinita, che ottiene ancora una volta un discreto successo.

Cosa fa oggi Loredana Errore?

Finalmente è tornata a far sentire la sua voce, lanciando diversi nuovi brani inediti e pubblicando anche un album di cover molto apprezzato dai fan.

Loredana Errore: la discografia in studio

2010 – Ragazza occhi cielo

2011 – L’errore

2012 – Pioggia di comete

2016 – Luce infinita

2020 – C’è vita

2022 – Stelle

La vita privata di Loredana Errore: fidanzato e figli

Sempre riservata e piuttosto lontana dai gossip, Loredana è stata a lungo fidanzata, ma pare che il suo ragazzo l’abbia lasciata a un passo dal matrimonio.

Sai che…

– Qual è la malattia di Loredana Errore? Fortunatamente gode di buona salute.

– Loredana Errore è alta 1 metro e 63.

– Non sappiamo dove vive stabilmente e quanto guadagna.

– Il soprannome di Loredana, Ragazza occhi cielo, che dà il titolo anche al suo singolo e al suo EP del 2010, le è stato dato da Biagio Antonacci, che l’ha notata nel corso di Amici e si è subito affezionato al suo percorso artistico.

– Nel 2011 ha duettato con Anna Tatangelo a Sanremo cantando il brano Bastardo.

– Il 23 settembre 2016 Loredana è stata ospite del concerto al PalaLottomatica di Emma Marrone.

– Su Instagram Loredana Errore ha un account molto seguito. Anche su TikTok è presente con un profilo molto attivo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Loredana Errore, ecco una playlist presente su Spotify:

