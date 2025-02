Chi sono i Neri per Caso, il più famoso gruppo musicale a cappella italiano

Neri per Caso: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo a cappella italiano protagonista a Sanremo.

Non è facile imporsi nel mercato musicale mainstream senza strumenti, esibendosi a cappella. In anni recenti in Italia ci sono riusciti solo i Neri per Caso, formazione protagonista più volte anche sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Neri per Caso: membri e carriera

Attualmente i Neri per Caso sono Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo Caravano, detto Mimì, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e l’ultimo arrivato, Daniele Blaquier. Nati a Salerno nel 1991, debuttano nei locali di Salerno per poi diventare famosi nel 1994, quando partecipano a Sanremo Giovani con il brano Donne di Zucchero, qualificandosi per un’avventura tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1995.

Sul palco dell’Ariston riescono a ottenere la vittoria con la canzone Le ragazze, eseguita ovviamente a cappella. Subito dopo questa avventura esce il loro primo album, un disco che contiene cover e due canzoni inediti e che riesce a ottenere un successo straordinario (sei dischi di platino).

L’anno dopo danno alle stampe il loro secondo album, Strumenti, in cui per la prima volta fondono le loro voci con diversi strumenti musicali, sia acustici che elettronici. Partecipano quindi al Festival di Sanremo con il brano Mai più sola, arrivando al quinto posto tra i Big.

All’apice del successo, continuano a pubblicare album e raccolte con grande continuità, ottenendo anche alcune esperienze in ambito cinematografico (interpretano ad esempio il “coro delle statue” nel film La casa dei fantasmi con Eddie Murphy).

Nel 2008 tornano al Festival di Sanremo, anche se solo nella serata dei duetti, accompagnando Mietta nell’interpretazione del brano Baciami adesso. Cinque anni più tardi, dopo altre grandi avventure professionali, il gruppo subisce un brutto colpo: Diego Caravano, uno dei membri fondatori della band, decide di lasciare per dedicarsi ad altri progetti creativi.

Nonostante il brutto colpo, i Neri per Caso vanno avanti nella loro carriera e si confermano come una realtà molto solida della musica italiana, tornando anche a Sanremo nel 2018 per accompagnare Elio e le storie tese al Festival di Sanremo nella serata dei duetti.

Cosa fanno oggi i Neri per Caso

Ancora protagonisti nel mondo della musica italiana, negli ultimi anni i Neri per Caso sono stati spesso protagonisti anche al Festival di Sanremo. Nel 2021 ad esempio hanno affiancato Ghemon in un medley intitolato L’Essere Infinito (L.E.I.), mentre nel 2025 sono stati chiamati da Massimo Ranieri per interpretare una cover di Quando di Pino Daniele.

La discografia in studio

1995 – Le ragazze

1996 – Strumenti

1996 – …And So This is Christmas

1997 – Neri per caso

2000 – Angelo blu

2008 – Angoli diversi

2008 – …And So This is Christmas (New Version)

2010 – Donne

2016 – Neri per caso 2.0

2019 – We Love the Beatles

Sai che…

– Il nome originale del gruppo era Crecason, acronimo delle iniziali dei cognomi Crescenzo e Caravano, con l’aggiunta di ‘son’ per assonanza con i Jackson 5. Il nome definitivo nasce quando, dopo una serata a Roma, Claudio Mattone vedendoli vestiti di nero gli chiede se si vestissero sempre così. La loro risposta è un “no’, è stato un caso”. Da lì, Mattone decide di ribattezzarli Neri per Caso, nome che viene accettato da tutti i membri del gruppo.

– Mimì e Gonzalo Caravano sono figli di Jimmy Caravano, cantante italiano famoso tra gli anni Cinquanta e Sessanta. I fratelli Ciro e Diego, arrangiatori del gruppo, sono invece i cugini di Mimì e Gonzalo.

– Un ex componente del gruppo è Joe Barbieri.

– La loro Quando fa parte del film Disney Il gobbo di Notre Dame.

– Su Instagram i Neri per Caso hanno un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Hanno un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Neri per Caso, ecco una playlist presente su Spotify: