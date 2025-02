Chi sono i Twin Violins, i gemelli a Sanremo con Marcella Bella

Twin Violins: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sui violinisti a Sanremo con Marcella Bella nella serata delle cover.

Hanno prima conquistato il mondo grazie a una loro cover di un brano dei Coldplay. Successivamente, hanno conquistato per la prima volta il palco dell’Ariston, voluti fortemente da Marcella Bella. Stiamo parlando dei Twin Violins, i gemelli violinisti diventati durante il lockdown delle star sui social. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Twin Violins: la biografia e la carriera

I Twin Violins sono Mirko e Valerio Lucia. Nati ad Agrigento nel 2007, crescono con la propria famiglia a Porto Empedocle, un ridente borgo della provincia agrigentina. L’amore nella musica nasce quando hanno otto anni. Affascinati da un vecchio violino appeso a un muro, chiedono ai genitori di imparare a suonarlo, e nel giro di poco tempo dimostrano un talento evidente.

La grande svolta della carriera dei due giovanissimi artisti arriva con la pandemia di Covid-19. Durante il primo lockdown i due pubblicano infatti sui social network alcuni video di cover suonate al violino, e tra queste viene particolarmente apprezzata quella di Viva la Vida dei Coldplay.

Vero e proprio inno di speranza, il video diventa virale sui social e arriva addirittura agli occhi e alle orecchie di Chris Martin che, condividendolo sui social della band, regala ai Twin Violins il successo internazionale.

Un exploit clamoroso confermato dai like ottenuti da celebrities come Penelope Cruz ma anche dall’utilizzo del loro video in uno show condotto da Ellen DeGeneres.

Cosa fanno oggi i Twin Violins

La carriera dei due violinisti è in continua ascesa. Hanno già avuto modo di esibirsi su palcoscenici importanti come quello della festa di Capodanno di Agrigento, mentre nel 2025 sono stati coinvolti per la prima volta nel Festival di Sanremo. Sono stati chiamati da Marcella Bella per esibirsi con loro in una cover di L’emozione non ha voce di Adriano Celentano.

Sai che…

– Da neonati hanno dovuto trascorrere diverso tempo in un’incubatrice.

– La madre è una casalinga, i padre invece un impiegato.

– Vivono ancora a Porto Empedocle.

– Non abbiamo informazioni sui loro guadagni.

– Su Instagram hanno un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok hanno un account da centinaia di migliaia di follower.

