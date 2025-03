Chi è Massimiliano Caiazzo, l’attore di Mare fuori che interpreterà Pino Daniele

Massimiliano Caiazzo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attore di Mare fuori che darà il volto a Pino Daniele.

Diventato famoso per il grande pubblico grazie alla sua interpretazione all’interno della serie televisiva Mare fuori, Massimiliano Caiazzo è l’attore scelto per interpretare Pino Daniele nel biopic dedicato al cantautore, in arrivo nelle sale entro il 2025. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Massimiliano Caiazzo: biografia e carriera

Massimiliano Caiazzo è nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il 28 agosto 1996 sotto il segno della Vergine. Appassionato di recitazione fin da ragazzo, dopo essersi formato a Roma debutta, nel 2012, all’interno dei cortometraggi Sorrentum di Egidio Ferrara e Il simposio di Platone di Stefano Moffa.

Il televisione il suo esordio arriva quattro anni dopo, nella serie Furore. La svolta della sua carriera arriva però nel 2020, anno in cui entra nella serie televisiva Mare fuori nel ruolo di Carmine Di Salvo.

Premiato con il Kinéo Giovani Rivelazioni alla 77esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e anche al Giffoni Film Festival, arriva al cinema nel 2021 recitando nel film School of Mafia di Alessandro Pondi.

Si conferma uno dei migliori talenti italiani nel 2023, quando vince il Premio Fondazione Claudio Nobis ai Nastri d’argento per il suo ruolo in Piano piano di Nicola Prosatore. Affermato come uno dei più amati attori napoletani e italiani, è stato quindi scelto nel 2025 come protagonista del biopic dedicato a Pino Daniele.

La vita privata di Massimiliano Caiazzo: fidanzata e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che ha avuto una storia con la ballerina Elena D’Amario, ma i due dovrebbero essersi lasciati nel 2024. Al momento è possibile che sia single.

Sai che…

– Ha studiato da ragazzo presso la scuola di cinema Méliès di Castellammare.

– Nel 2018 è stato selezionato tra i migliori dieci giovani talenti alla Festa del Cinema di Roma da Officine Lab.

– Non sappiamo se abiti ancora a Castellammare o si sia trasferito definitivamente a Roma.

– Su Instagram Massimiliano Caiazzo ha un account ufficiale da milioni di follower.