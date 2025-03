Chi è Antonella Lo Coco, la vocalist di Don’t Forget the Lyrics

Antonella Lo Coco: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante protagonista a X Factor e ad All Together Now.

Antonella Lo Coco è una delle cantanti più talentuose mai uscite da X Factor. Siciliana d’origine ma emiliana d’adozione, è salita alla ribalta della cronaca rosa per il matrimonio arcobaleno con la compagna Elisa, oltre alle tante avventure professionali in una carriera tutta da scoprire. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Antonella Lo Coco: biografia e carriera

Antonella Lo Coco è nata a Santa Flavia, in provincia di Palermo, il 1° aprile 1985 sotto il segno dell’Ariete. Appassionata di musica fin da subito, ha formato la sua prima band a 16 anni, esordendo come cantante e anche come autrice.

Se i primi anni sono stati piuttosto difficili, negli anni Duemila le soddisfazioni non sono mancate. Nel 2008, ad esempio, apre un live di Elisa all’Arena di Verona con gli Shadow Zone.

La fama a livello nazionale arriva però quando nel 2012 partecipa a X Factor, ottenendo un grandissimo successo e conqusitando il terzo posto, per la delusione di tutti i suoi fan che erano convinti avrebbe vinto.

Ma Antonella non è certo tipa da arrendersi, e poco dopo lancia il primo album, Cuore scoppiato, certificato in poco tempo con il disco d’oro. Nonostante questo, la visibilità negli anni successivi viene persa. Per ripartire, Antonella sceglie allora un altro talent, All Together Now. Stavolta però non come concorrente, ma nel muro dei giudici guidato da J-Ax.

Cosa fa oggi Antonlla Lo Coco

Sempre immersa nel mondo della musica, oltre a essere proprietaria di una caffetteria-ristorante a Reggio Emilia, è anche una delle vocalist di Don’t Forget the Lyrics, pre-serale sul Nove condotto da Gabriele Corsi.

La vita privata di Antonella Lo Coco: Elisa e il matrimonio

Antonella è gay e non ha mai fatto nulla per nasconderlo. Ha dedicato alla propria compagna, Elisa, il singolo Felici in due. A sorpresa, durante una puntata di All Together Now le ha addirittura chiesto di sposarla, ricevendo ovviamente un sì.

Le due innamoratissime donne si sono sposate il 4 luglio 2019, mettendo il sigillo su una splendida storia d’amore che continua, senza sosta, da ormai tantissimi anni, tra viaggi, esperienze uniche e la voglia di condividere tutto ciò che le accomuna.

Sai che…

– Ha recitato nel film Ci vuole un gran fisico di Sophie Chiarello.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Vive ancora a Reggio Emilia, la sua città di adozione.

– Ha cantato anche insieme ai Pooh, a Giusy Ferreri e a Emis Killa.

– Tra le altre cose ha interpretato il singolo Non ho più lacrime, scritto da Fiorella Mannoia.

-Su Instagram Antonella Lo Coco ha un account da migliaia di follower.

