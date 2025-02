Chi è Marta Donà, la manager che ha vinto quattro Sanremo negli ultimi cinque anni

Marta Donà: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla manager di Olly, Angelina Mango, Mengoni e molti altri.

Si può fare la storia del Festival di Sanremo anche senza mai salire sul palco. Chiedere a Marta Donà per conferma. La super manager della musica italiana ha stabilito infatti nel 2025 un record clamoroso: ha vinto con Olly e la sua Balorda nostalgia il suo quarto Festival in soli cinque anni, dimostrando come minimo un fiuto clamoroso per i talenti della nostra musica. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marta Donà: la biografia e la carriera

Nata nei primi anni Ottanta, di origini venete, Marta comincia la carriera lavorando come ufficio stampa al Teatro Nuovo di Verona, prima della laurea. Successivamente passa a lavorare nell’agenzia MN. La svolta professionale arriva però con il passaggio a Sony, sempre come ufficio stampa, nel 2009.

Entrata in contatto con un artista in grande ascesa come Marco Mengoni, proprio da quest’ultimo viene spinta verso una nuova carriera, come confessato dalla stessa Donà a FQMagazine: “Nel 2011 Marco, di cui ero ufficio stampa, mi chiese: ‘perché non cambi la tua vita e fai la manager’?“.

Inizialmente non si sente in grado di fare un mestiere del genere, per questo propone a Marco di lavorare con tutti i più grandi manager del momento. Il cantante di Ronciglione però vuole solo lei e prova a convincerla in tutti i modi, riuscendoci dopo una lunga insistenza.

Parlando del suo modus operandi, nella stessa intervista Marta ha dichiarato: “Il ruolo del manager non è solo promozione e pubbliche relazioni. Se si vuole entrare in sintonia con l’artista serve essere presenti fin dal principio del processo creativo dell’assistito“.

Anche per questo motivo, con il tempo, Donà riesce a farsi apprezzare in maniera particolare da tanti artisti emergenti della nostra musica. La sua agenzia, LaTarma, negli anni Duemiladieci, grazie anche al successo di Marco Mengoni, diventa quindi un punto di riferimento per tanti cantanti, soprattutto tra i più giovani, fino all’exploit degli anni Duemilaventi.

Al fianco dei Måneskin, Marta ottiene infatti una vittoria straordinaria a Sanremo nel 2021 e nello stesso anno anche all’Eurovision. Pur dovendo accettare il divorzio dalla band di Damiano David in seguito al successo continentale, Donà non si abbatte e continua a lavorare, con la professione e l’entusiasmo di sempre, con altri artisti.

Trionfa così nel 2023 con Marco Mengoni, si gode lo straordinario successo del 2024 di Angelina Mango con La noia e nel 2025 riesce a far crescere Olly al punto di guadagnare non solo una grande credibilità anche a livello di critica, ma addirittura a portare a casa una vittoria che, alla vigilia del Festival, sembrava quasi impossibile da pronosticare.

Cosa fa oggi Marta Donà

Per molti figura mitologica, tra l’eminenza grigia e la talent scout di altissimo profilo, Marta Donà si gode il successo dei suoi ragazzi e i record che le hanno permesso di entrare nella storia: non è solo la prima donna ad aver vinto quattro volte Sanremo, ma anche la prima ad aver vinto un Eurovision e la prima ad aver avuto in gara all’Eurovision tutti i suoi assistiti.

La vita privata di Marta Donà: marito e figli

Nonostante non ami mettere in mostra la sua vita privata, sappiamo che Marta è legata sentimentalmente da tempo con Jacopo. Dalla loro unione è nato Orlando, finora il suo unico figlio.

– Marta e il suo team, tutto al femminile, lavorano anche con lo scrittore Antonio Dikele Distefano e con Alessandro Cattelan.

– Alle sue spalle ha una famiglia di grandi nomi della musica. È infatti nipote di Adriano Celentano e Claudia Mori.

