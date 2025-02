È uscito il testo di “Balorda nostalgia”, il brano con cui Olly parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Dopo l’esperienza di Sanremo Giovani, quest’anno Olly parteciperà per la prima al Festival nella categoria big. Il giovane artista ligure salirà sul palco dell’Ariston con “Balorda nostalgia“, un’opera che promette di toccare le corde dell’anima degli ascoltatori. Scopriamo testo e significato della canzone!

“Balorda nostalgia”: il significato della canzone

Nel testo di “Balorda nostalgia“, Olly racconta la storia di un’amore vissuto attraverso gesti quotidiani, dalla condivisione del silenzio alle risate spontanee, dalle passioni comuni ai momenti di relax condivisi, come addormentarsi sul divano tenendo in mano il telecomando.

Questi frammenti di vita, apparentemente insignificanti, diventano i protagonisti della canzone e rappresentano il fulcro attorno al quale ruota la nostalgia. Olly, con la sua opera, esplora un sentimento umano universale, mostrando come l’amore vero si nasconda nelle piccole cose e nei momenti di vita condivisi al di là della grandiosità degli eventi.

Il brano, scritto da F. Olivieri e J. Boverod con la collaborazione di altri artisti, è un saggio sull’importanza degli aspetti più semplici ma sinceri dello stare insieme, quelli che alla fine sembrano pesare di più sulla bilancia dei ricordi. “Balorda nostalgia” parla di desiderio, di mancanza e della ricerca di un modo per superare l’assenza dell’altro,

Parlando del brano, Olly rivela: “Ricostruisce la parte bella di una storia d’amore finita. Ne sento in qualche modo la mancanza, con la consapevolezza degli inevitabili aspetti negativi che hanno fatto finire la relazione. Mi rimane una nostalgia molto forte“.

Il testo della canzone

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

La sera giusta per tornare insieme

Tornare a stare insieme

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

Me l’ha detto la signora, là affacciata al quarto piano

