È uscito il testo di “Fango in Paradiso”, il brano con cui Francesca Michielin parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Francesca Michielin si prepara a calcare per la terza volta le scene dell’Ariston presentando una canzone che tocca le corde dell’animo: “Fango in Paradiso“. Il brano esplora il dolore e la fragilità che seguono la fine di un rapporto d’amore, attraverso parole che si fanno catarsi e confessione.

“Fango in Paradiso”: il significato della canzone

A 4 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione, Francesca Michielin si presenta al pubblico con un brano che rappresenta una svolta importante nel suo percorso artistico. “Fango in Paradiso” si annuncia come un’opera intensamente personale e emotiva, in cui l’artista si apre completamente, mostrando senza filtri la propria vulnerabilità

Parlando di questo suo nuovo capitolo, Michielin confida di voler abbracciare l’imperfezione e di lasciarsi vedere in tutta la sua umanità, lontana dall’immagine di perfezione spesso ricercata nella vita professionale. Una scelta audace che riflette un desiderio di autenticità e di connessione emotiva con il pubblico.

La genesi di “Fango in Paradiso” risiede in un’esperienza personale di Michielin, un viaggio emotivo attraverso il dolore e la riflessione che seguono la fine di una storia d’amore. Il testo ci parla di “centomila lacrime“, di speranze infrante e di addii che sono quasi “zero poesia, solo pratica“.

Francesca Michielin

È una canzone che esplora l’amarezza e il desiderio di redenzione, suggerendo che persino nei luoghi – o stati d’animo – più idilliaci, possa annidarsi qualcosa di tetro, come il fango in paradiso.

Il testo della canzone

Dopo centomila lacrime

Le grondaie cadono

Non so se vorrei rifarlo da capo

Quasi speravo tu mi avessi tradito

Ti avrei scritto tutto in un messaggio

Ma non sapevo se ero in grado

