Max Pezzali: annunciata nuova data all’Olimpico nel 2026

Dopo l’incredibile successo del concerto all’Autodromo di Imola, Max Pezzali raddoppia all’Olimpico di Roma nel 2026.

Dopo aver infiammato l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con una performance straordinaria che ha visto la partecipazione di 85mila spettatori, Max Pezzali ha sorpreso ancora una volta i suoi fan. Il cantante ha infatti annunciato una nuova data del suo tour 2026, che ora include una seconda imperdibile serata allo Stadio Olimpico di Roma. Scopriamo tutti i dettagli!

Max Pezzali raddoppia all’Olimpico

L’annuncio della nuova data allo Stadio Olimpio di Roma, fissata per il 24 giugno 2026, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, ansiosi di partecipare e supportare l’artista in questa nuova fase della sua carriera. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 15 luglio, momento in cui si prevede un’affluenza record di appassionati pronti a rivivere gli anni d’oro di Max Pezzali insieme a lui.

Max Pezzali (ph. Prandoni)

Il tour 2026 “Max Forever – Gli anni d’oro” si preannuncia come un evento imperdibile per i fan e per tutti coloro che desiderano partecipare a un concerto che promette di essere storico. Ecco tutte le date fino ad ora in programma:

7 giugno 2026 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil (data zero)

– Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil (data zero) 13 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

– Torino, Allianz Stadium 19 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

– Napoli, Stadio Diego Armando Maradona 23 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

– Roma, Stadio Olimpico 24 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

– Roma, Stadio Olimpico 27 giugno 2026 – Bologna, Stadio Renato Dall’Ara

– Bologna, Stadio Renato Dall’Ara 1 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo (Franco Scoglio)

– Messina, Stadio San Filippo (Franco Scoglio) 5 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola

– Bari, Stadio San Nicola 8 luglio 2026 – Padova, Stadio Euganeo

– Padova, Stadio Euganeo 11 luglio 2026 – Milano, Stadio San Siro

– Milano, Stadio San Siro 12 luglio 2026 – Milano, Stadio San Siro

Un’estate all’insegna di “Gli anni d’oro”

Il futuro progetto artistico di Pezzali, intitolato “Gli anni d’oro”, promette di essere un’esperienza totalmente inedita per i suoi fan. Il tour estivo del 2026 si distinguerà per una formula rinnovata che intende celebrare la ricca carriera musicale dell’artista.

La novità dell’evento e l’immediata risposta del pubblico hanno portato all’aggiunta di questa seconda data romana, testimoniando il forte legame e l’apprezzamento che unisce Max Pezzali ai suoi ascoltatori.