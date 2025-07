Fedez dimentica Clara. Il rapper milanese è stato pizzicato in compagnia della più bella dell’estate 2025.

Fedez non smette di stupire, non solo per i suoi tormentoni estivi, per le sue hit che stanno facendo ballare i vacanzieri, bensì per i suoi flirt. In seguito alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper milanese si è preso un po’ di tempo per se stesso, per curare le ferite e per guardarsi dentro.

Dopo qualche mese gli sono stati attribuiti diversi flirt, quello più chiacchierato riguarda la cantante e modella, Clara. Bellissima, talentuosa e sensuale ha catturato l’attenzione degli italiani grazie alle sue esplosive performance live, durante le quali è comparso anche Fedez, dato che hanno duettato in un brano che sta scalando le classifiche: “Scelte Stupide”.

La collaborazione professionale ha indotto i rispettivi fan a sperare che tra i due, oltre ad una sintonia lavorativa, possa nascere un feeling amoroso. Nel corso degli ultimi mesi, il gossip circa la loro presunta relazione d’amore ha infiammato il web.

Sono sorte, addirittura, delle fanpage a loro dedicate sui social, seguite da centinaia e centinaia di follower. Quelli che sperano che prima o poi diventino una coppia devono, probabilmente, rassegnarsi. Fedez, infatti, nel corso delle ultime ore è stato paparazzato in compagnia di una bellissima protagonista dello spettacolo italiano.

Si tratta di Elisabetta Gregoraci. I due sono stati beccati a rilassarsi al Twiga a Forte dei Marmi, uno dei lidi più esclusivi della Versilia. Gli scatti sono stati pubblicati dal settimanale Diva e Donna e, prontamente, hanno scatenato i rumors.

Tra i due è in corso un flirt? Se lo chiedono in tanti, tuttavia, al netto delle speculazioni non c’è stata alcuna conferma dai diretti interessati.

Ed infatti, tra loro ci sarebbe soltanto una splendida amicizia, lo ha sostenuto l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha chiosato: “Fedez e la Gregoraci a Forte dei marmi avvistati più volte vicini. Posso dirvi che al 10000% sono solo amici. Lui si è portato altre tre tipe insieme -stesso standard che frequenta di solito- e lei era con amici innocui”.

Dunque, non si è formata nessuna coppia dell’estate, i due si conoscono da anni e, per caso, si sono ritrovati nello stesso lido. L’estate di Fedez, al di là delle sue questioni di cuore, è un surplus di successi. Le sue canzoni, infatti, sono tra le più gettonate di questa calda e bella stagione.