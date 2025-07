“Meglio non comprare questi prodotti da Lidl”: l’esperta rivela tutto, ne va della tua salute

Prodotti di bellezza e profumeria low cost? Ecco cosa è meglio non comprare alla Lidl secondo una nota esperta di cosmetici.

La Lidl è tra le catene di supermercati maggiormente accreditate, presente sul territorio italiano con diversi store gode di un ampia credibilità. Rinomata per la vendita di prodotti alimentari, ma anche articoli per la casa, e per il fai da te ha sempre pezzi competitivi e riesce ad offrire un giusto equilibrio tra qualità e prezzo. Il noto store promuove anche la vendita di una serie di articoli di profumeria, cosmetica e di bellezza e tutti a prezzi decisamente bassi. In molti si chiedono se questi prodotti sono di qualità o se è meglio non acquistarli.

Usare creme, impacchi, o anche cosmetici e profumi inidonei può avere diversi effetti collaterali per la salute, soprattutto quella della pelle, per questo prima di farsi tentare da un prezzo competitivo è bene informarsi al meglio su alcuni prodotti. L’esperta Nebua Siani, ingegnera e formulatrice di cosmetici ha recentemente recensito alcuni articoli di profumeria in vendita alla Lidl, ponendo l’accento su prodotti validi, che vale la pena acquistare, e non. Di conseguenza non sempre basso costo significa non qualità.

Tra i prodotti che hanno superato il test dell’esperta c’è la crema contorno occhi Aloe Vera Bio ma anche la crema giorno nutriente con acido ialuronico e olio di mandorla e il latte detergente delicato 3 in 1 vegan: tre prodotti a marchio Cien tutti realizzati con ingredienti bilanciati, e perfetti anche per pelli più sensibili. Ci sono anche articoli che non vale la pena acquistare e che non hanno superato la prova qualità per una serie di ragioni.

Lidl, gli articoli di profumeria che è meglio non acquistare

L’esperta Siani nella sua attenta analisi ha anche bocciato una serie di articoli di profumeria. Prodotti che non ha ritenuto idonei e che, nonostante il prezzo di vendita decisamente commerciale, è meglio non acquistare. In primis la maschera monouso in tessuto al melograno (Cien), articolo che seppur realizzato con ingredienti di livello ha una bassa sostenibilità, di conseguenza non biodegradabile.

Bocciate anche le creme con SPF basso (nello specifico Cell Intense Acido Ialuronico SPF 15 – Cien), che non garantiscono una giusta protezione, per questo l’esperta consiglia in questo caso d’integrare l’uso di una crema solare che fornisca uno schermo solare più incisivo. La Siani ha poi promosso i profumi della Lidl che somigliano per aroma e composizione a diversi prodotti noti, ma sono venduti a prezzi decisamente più bassi. I profumi “Dupe” hanno una concentrazione inferiore di oli e composti aromatici ma sono molto simili agli originali.