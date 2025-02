È uscito il testo di “Febbre”, il brano con cui Clara parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Clara si prepara a tornare per la seconda volta sul palco dell’Ariston nella categoria big. Quest’anno la cantante e attrice si esibirà sulle note di “Febbre“, un brano intenso e carico di emozioni, accompagnato dalle sonorità elettroniche di Dardust. Scopriamo testo e significato della canzone!

“Febbre”: il significato della canzone

La canzone “Febbre“, con la quale Clara si presenta al Festival, è un viaggio crudo e sincero all’interno delle dinamiche delicate dell’amore, un sentimento tanto intenso quanto complesso, capace di portarci dalle vette dell’euforia alle discese brusche della disillusione.

Il testo, impreziosito dalla penna di autori come J. Ettorre, C. Soccini, Calearo, F. Abbate, e D. Faini, esplora la fragilità delle relazioni umane, paragonando l’amore a un’ottovolante emotiva alla ricerca di un equilibrio precario. L’espressione “febbre che sale e scende” diventa metafora dell’incostanza sentimentale e invita a riflettere su quanto sia autentica l’intensità di ciò che si prova.

“È un brano che avevo da tempo nel cassetto e che parla di quanto sia importante trovare la versione migliore di sé stessi anche quando attraversiamo alti e bassi.” – ha rivelato Clara. Poi ha aggiunto: “Sono maturata sia come persona sia come artista. Dopo l’esperienza dello scorso anno e il lungo tour in giro per l’Italia, torno con più adrenalina e un diverso bagaglio di consapevolezze. Negli ultimi mesi ho lavorato tanto con due insegnanti di canto che mi seguono da quando avevo 11 anni“.

Clara Soccini

Il testo della canzone

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

E anche deludere

È un’abitudine

Come nel mio

Primo giorno di scuola

