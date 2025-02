È uscito il testo di “Il ritmo delle cose”, il brano con cui Rkomi parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Rkomi, ormai noto volto del panorama musicale italiano, torna a far parlare di sé a Sanremo, regalando al pubblico “Il ritmo delle cose“, un brano elettro-pop che promette di lasciare il segno. Con la collaborazione di produttori del calibro di Shablo, il pezzo si distingue per la sua capacità di esplorare le profondità del caos emotivo. Scopriamo testo e significato della canzone!

“Il ritmo delle cose”: il significato della canzone

“Il ritmo delle cose” è come un’opera complessa e stratificata, attraverso cui Rkomi si addentra nel tumulto delle relazioni umane, cercando di ricavarne un senso. La canzone, attraverso i suoi versi carichi di immagini e metafore, spazia dalla riflessione sull’isolamento indotto dal digitale alla decontestualizzazione di elementi quotidiani, come l’amore privo di sentimento e la solitudine che accompagna il successo.

“Il testo” – racconta Rkomi – “è nato in modo giocoso. I primi versi li avevo scritti per un brano più vivace che però non mi sembrava adatto al disco a cui sto lavorando. Allora ho ripreso l’attacco e mi sono lasciato andare a un flusso di coscienza alla mia vecchia maniera, buttando giù pensieri e immagini“.

Il ritorno di Rkomi a Sanremo con “Il ritmo delle cose” segna quindi un ulteriore passo nell’evoluzione artistica del cantante. Con questo pezzo viene offerta al pubblico una traccia che non è solo intrattenimento ma che porta a riflettere sulle le sfide emotive del nostro tempo.

Rkomi (ph. Cosimo Buccolieri)

Il testo della canzone

Dove sono i soldi adesso

Che sei rimasta sola?

Pornografia ma senza sesso

Effetto senza droga

Dov’è il tuo Dio?

Pensavo poveri poveri noi

Non sono problemi tuoi

Continua per il testo integrale