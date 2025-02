È uscito il testo di “Lentamente”, il brano con cui Irama parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Quest’anno Irama torna sul palco dell’Ariston con “Lentamente“, un brano che esplora le sfumature di una relazione amorosa segnata dal distacco e dalla freddezza. Questa nuova ballata del cantante, frutto della collaborazione con Blanco, è uno specchio di sentimenti in lenta dissoluzione e parla di un amore che perde i suoi colori tra le ombre dell’incomprensione e dell’indifferenza.

“Lentamente”: il significato della canzone

“Lentamente” è una confessione intima, attraverso cui Irama racconta di un legame sentimentale che si sgretola sotto il peso dell’incapacità di sognare, correre e soffrire insieme. La canzone dipinge l’immagine di una donna “fredda come la neve“, metafora di un distacco emotivo che lascia il narratore avvolto in un manto di solitudine e riflessione. Il ritornello, ricco di immagini forti quale “Ogni fottuto sentimento / Si sta spegnendo“, enfatizza la progressiva erosione dei sentimenti in un linguaggio diretto e toccante.

Approfondendo l’interpretazione del brano, Irama offre uno spaccato della sua anima, senza filtri né barriere. La sua è una narrazione che scorre sul filo dell’autenticità, dove il cantautore si espone narrando di un amore viscerale che si consuma e si annulla mutuamente.

Questa vulnerabilità espressiva non solo caratterizza “Lentamente”, ma si pone come un ponte emotivo tra l’artista e chi ascolta, confermando l’idea che una volta condivisa, una canzone supera la soglia dell’individualità per entrare nell’universo emotivo collettivo.

Il testo della canzone

Non ti ricordi che

Sei stata tu crudele, crudele, crudele

Fredda come la neve, la neve, la neve

Perché era solo una scusa l’idea

Che tra noi era soltanto sesso

Come se tu, almeno tu

Col tuo profumo d’estate

Tornassi un attimo

