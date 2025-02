È uscito il testo di “Tu con chi fai l’amore”, il brano con cui i The Kolors parteciperanno a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Dopo “Frida (mai, mai, mai)” nel 2018 e “Un ragazzo una ragazza” lo scorso anno, i The Kolors tornano a Sanremo con “Tu con chi fai l’amore“, un inno alla libertà e alla spensieratezza. Grazie alle sonorità pop-dance dal sapore latino, questo pezzo mette voglia di ballare e promette di diventare il nuovo tormentone della stagione: scopriamo testo e significato della canzone!

“Tu con chi fai l’amore”: il significato della canzone

Attraverso il testo di “Tu con chi fai l’amore“, i The Kolors navigano le complesse dinamiche delle relazioni amorose, interrogandosi sulla natura effimera dell’amore e sulla ricerca di autenticità nelle connessioni umane. Il ritornello della canzone è invito a vivere l’amore liberi dai condizionamenti sociali e fisici, esplorando la vera essenza delle emozioni umane.

“Nel brano celebriamo la leggerezza. Evviva i momenti in cui non guida la testa, ma il cuore. Dobbiamo imparare a fidarci di più del nostro istinto.” – ha spiegato Antonio Fiordispino, in arte Stash. Con queste parole cantante del gruppo invita i fan ad avere fiducia nel proprio istinto come bussola per la navigazione dei sentimenti. La canzone, pertanto, non è solo un pezzo musicale accattivante, ma anche un inno alla libertà emotiva e all’essere veri con sé stessi e con gli altri.

Stash dei The Kolors

Il testo della canzone

Persa in un’isola grande così

A mille miglia da questa città

Avevi grandi occhi neri e mi fa

Dove stai andando?

Non lo so

Era una stella che lascia una scia

Un desiderio che nasce così

La gente in strada che viene e che va

Si sta cercando

E non lo sa

