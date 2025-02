È uscito il testo di “L’albero delle noci”, il brano con cui Brunori Sas parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Al suo debutto al Festival di Sanremo fra i big, Dario Brunori, meglio noto come Brunori Sas, porta sul palco una riflessione intima e profonda sulla paternità con la sua canzone “L’albero delle noci“. Attraverso il brano, l’autore calabrese esplora non solo le gioie ma anche le insidie e le paure che accompagnano il diventare genitori: scopriamo testo e significato della canzone!

“L’albero delle noci”: il significato della canzone

“L’albero delle noci” è un pezzo ricco di sfumature, che racconta la rivoluzione interiore scatenata dalla nascita di un figlio. Il cantautore trae ispirazione dalla sua esperienza personale, riflettendo su come la paternità modifichi profondamente le proporzioni e l’architettura del cuore. Brunori non nasconde le difficoltà e le paure che questa trasformazione porta con sé, ammettendo le proprie insicurezze nel sostegno di un sentimento così potente e rivoluzionario.

Brunori Sas

“Si parla spesso della felicità di diventare genitori, ma io volevo anche condividere la paura di sentirsi inadeguati, incapaci di sostenerla” – ha rivelato il cantautore calabrese – “L’albero del titolo poi esiste davvero, nel paesino in cui vivo: mi sono convinto che contenga le canzoni che scrivo, quindi volevo omaggiarlo“.

La prima fan della canzone è proprio Fiammetta, la figlia di 3 anni di Brunori Sas. “Si diverte a storpiare il ritornello con parole sue” – ha raccontato l’artista – “E quando all’inizio canto “adesso splende una piccola fiamma” si indica con il dito e dice: “Sono io!””.

Il testo della canzone

Sono cresciute veloci le foglie sull’albero delle noci

E nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma

Io come sempre canguro fra il passato e il futuro

Scrivo canzoni d’amore alla ricerca di un porto sicuro

E come un ragioniere in bilico fra il dare e l’avere

Faccio partite doppie persino col mio cuore

Come si può cadere in basso

Da una distanza siderale

