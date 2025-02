È uscito il testo di “Cuoricini”, il brano con cui i Coma_Cose parteciperanno a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

I Coma_Cose, ossia il duo composto da Francesca Mesiano e Fausto Lama tornano a Sanremo con “Cuoricini” un brano dalla natura scanzonata e vivace, in perfetto stile anni ’80. Questo pezzo non solo si distingue per il suo ritmo accattivante ma anche per il messaggio profondo che veicola: scopriamo il testo e il significato della canzone!

“Cuoricini”: il significato della canzone

Per questa nuova partecipazione al Festival di Sanremo, i Coma_Cose hanno deciso di abbandonare lo sonorità malinconiche per proporre una ballata scanzonata e veloce in perfetto stile anni ’80. Nonostante il gusto retrò, “Cuoricini” è però un brano che parla di un problema tipico della contemporaneità e dell’era digitale.

Il brano infatti affronta il tema dell’ossessione, sempre più comune soprattutto tra i giovani, per l’approvazione digitale e di quelli che sono suoi effetti sulle interazioni umane. Il testo, infatti, gioca con l’immaginario dei social media, criticando l’abuso delle reazioni immediate come i “cuoricini”, simboli di un’apprezzamento superficiale che spesso sostituisce interazioni più significative.

A proposito di “Cuoricini”, i Coma_Cose hanno rivelato: “Parla di com’è diventato il mondo e porta a interrogarsi se siamo su un treno lanciato ai 300 all’ora verso l’ignoto o se nel progresso che ci circonda c’è un disegno sensato. Domande come questa sono per natura retoriche, ma porsele è già un modo per sentirsi meno alienati…“.

Coma Cose Coma Cose PH credits: @cosimobuccolieri – STYLING_ Tiny Idols + Pablo Patanè (@tiny_idols + @pablo_patane) CREDIT_ Valentino (@maisonvalentino @alessandro_michele)

Il testo della canzone

Oggi mi sento una pozzanghera

Se l’ansia mi afferra

Con lo sguardo verso il cielo

Ma il morale per terra

Se mi trascuri impazzisco

Come maionese

Continua per il testo integrale