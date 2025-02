È uscito il testo di “Fuorilegge”, il brano con cui Rose Villain parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Rose Villain torna per il secondo anno consecutivo sul palco di Sanremo e lo fa con “Fuorilegge“, un’opera che intreccia melodie elettro-pop con un tocco di gospel, portando in luce temi profondi come la solitudine, il desiderio e la necessità di evasione. Scopriamo testo e significato della canzone!

“Fuorilegge”: il significato della canzone

Il testo di “Fuorilegge” racconta di una notte silenziosa durante la quale il protagonista della canzone è costretto a confrontarsi con la solitudine e con il desiderio di una persona che non c’è più. La canzone evoca le figure leggendarie di Bonnie e Clyde come a voler sottolineare la necessità di una fuga dalla realtà.

Questa canzone rappresenta per l’artista un mezzo attraverso il quale esprimere la natura complessa e affascinante del desiderio che segna l’inizio di un amore. Il brano si caratterizza per l’utilizzo di suoni elettronici, i quali sfociano sorprendentemente in una parentesi gospel, realizzando una fusione stilistica audace e ricercata.

Rose Villain descrive “Fuorilegge” come un’opera vicina al cuore, concepita prima della sua precedente partecipazione a Sanremo. “È un po’ la mamma di ‘Click boom!’” – spiega la cantante – “perché l’ho scritta prima. È una canzone che ha bisogno di un palco grande per arrivare al pubblico: è intima, ma potente. Parla di desiderio, che è la parte più interessante nella nascita di un amore“. Poi aggiunge: “In questa nuova edizione sono più tranquilla, non ho quell’ansia di dover piacere a tutti“.

Rose Villain

Il testo della canzone

Cosa fai

Mentre tutti dormono?

Chissà se mi pensi o no

Mentre la luna cala su di noi

Splende in alto, guarda

Mai una volta giudica

