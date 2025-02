È uscito il testo di “Se t’innamori muori”, il brano con cui Noemi parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Quest’anno Noemi torna a Sanremo per l’ottava volta e lo fa con “Se t’innamori muori“, un brano che parla della paura di amare e perdere il controllo di sé e delle proprie emozioni all’interno di una relazione. Scopriamo il testo e il significato della canzone!

“Se t’innamori muori”: il significato della canzone

“Se t’innamori muori” è una ballata intensa che affronta con delicatezza e profondità le insidie e le paure legate al nascere di un nuovo amore. Il testo esplora la dimensione intima e personale dell’innamoramento, sfiorando tematiche come la difficoltà nella gestione dei rapporti amorosi e le riflessioni sulla maternità, rimarcando come spesso il donarsi completamente possa generare ansia e timore di perdita.

Il brano racconta una storia di abbandono e vulnerabilità e sottolinea la bellezza, ma anche il terrore che accompagnano l’innamoramento. L’amore, secondo Noemi, è un sentimento che fa talmente paura da essere spesso considerato come la fine di tutto piuttosto che come l’inizio di una meravigliosa avventura.

La canzone è stata scritta da Blanco e Mahmood. “Siamo amici e ci confidiamo, quindi nel testo ci sono temi che mi sono molto cari.” – ha raccontato Noemi – “All’inizio c’è una frase che fa riferimento alla maternità, e ricordo bene di averne parlato con Ale (Mahmood, ndr). È un tema su cui ho iniziato a interrogarmi perché per noi donne è complicato gestire il lavoro e i figli“.

Noemi

Il testo della canzone

Scusa è tardi, se vuoi passo da te

Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere

Non rispondi se ti chiedo d’accendere

Avere figli non è, non è

Un discorso facile da prendere

Perché in fondo sai, che se, sto qua

