È uscito il testo di “La cura per me”, il brano con cui Giorgia parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Quinta volta per Giorgia al Festival di Sanremo. Quest’anno la cantante si prepara a calcare il palco dell’Ariston con “La cura per me“, una profonda riflessione sull’amore come antidoto alla solitudine e alla paura. Scopriamo il testo e il significato della canzone!

“La cura per me”: il significato della canzone

A 30 anni di distanza dalla vittoria di Sanremo 1995 con l’indimenticabile “Come saprei“, Giorgia torna al Festival con “La cura per me“, un brano che promette di suscitare forti emozioni nel pubblico. La canzone è stata composta da Blanco e si presenta come una profonda riflessione sull’amore inteso come antidoto alla solitudine e alla paura.

“Questo brano racconta alla perfezione i sentimenti di una donna” – ha spiegato Giorgia – “Il punto forte? L’incrocio di melodia e parole è commovente, come il significato. Si parla di un sentimento che ti lega alle persone, che siano fidanzati, genitori o amici. E questo sentimento evolve con il procedere del brano, cresce ed esplode quando arrivo alla parola ‘paura’. Lì ho dovuto ‘fare le mie cose’, nel senso che ho aggiunto il mio tocco, dato da oltre 30 anni di esperienza. Il risultato è un testo che narra un processo di crescita interiore“.

Questo nuovo singolo si annuncia non solo come un potenziale successo ma anche come un viaggio intimo nell’interiorità umana, attraverso la potente interpretazione di una delle voci più amate e celebrate della musica italiana.

Giorgia

Il testo della canzone

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato

Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore

Ogni mia stupida emozione

Continua per il testo integrale