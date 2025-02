È uscito il testo di “Chiamo io chiami tu”, il brano con cui Gaia parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Gaia si prepara a calcare per la prima volta il palco dell’Ariston con “Chiamo io chiami tu“, una canzone pop dall’energia latina che invita gli ascoltatori a riflettere sulla natura effimera delle relazioni umane. Scopriamo il testo e il significato del brano!

“Chiamo io chiami tu”: il significato della canzone

“Chiamo io chiami tu” apre con versi sexy e accattivanti che evocano immagini e sensazioni universali: la libertà di essere se stessi, l’amore per le piccole gioie della vita e il dolore sottile della solitudine. Gaia, con la sua inconfondibile voce, riesce a trasportare l’ascoltatore in un mondo dove le emozioni vengono vissute in maniera intensa e sincera.

Se la musica è allegra e il ritornello fa venire voglia di ballare, il significato della canzone lascia spazio a riflessioni profonde. “Chiamo io chiami tu / Chi è il primo che cede stasera“: il brano parla della costante ricerca di equilibrio tra il dare e l’avere in amore e del fatto che le relazioni spesso si consumano in un ciclo infinito di attese e speranze.

Parlando del brano, la cantante ha rivelato: “Come sempre ho voluto mescolare le mie due anime, quella più cupa e quella più allegra. Ha un ritornello che martella molto forte, ma poi il testo fa pensare. Come dico spesso dei miei brani, cerco di far ballare piangendo“.

Gaia

Il testo della canzone

Per esempio a me piace la musica

Stare nuda e nessuno che giudica

Amo il cibo di strada

I capelli del mare

Anche farmi del male

Che stupida

Menomale che non prende l’iPhone

Tra le onde alte di Rio

