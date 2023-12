Francesca Mesiano: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante California del duo Coma_Cose.

Uno dei segreti del successo dei Coma_Cose, oltre all’originale scrittura di Fausto Lama, è sicuramente la voce emozionante e fragile di Francesca Mesiano, in arte California. Un’artista dalla forte personalità, in grado di rappresentare al meglio la parte emotiva del duo. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Francesca Mesiano: biografia e carriera

Francesca Mesiano, questo il vero nome di California, è nata a Pordenone nel 1990, anche se non conosciamo la data di nascita precisa. Appassionata di arte e artigianato, oltre che di musica, si diploma presto in scenografia e inizia a lavorare come scenografa e falegname. In particolare realizza mobili per negozi e stand espositivi destinati a essere utilizzati durante alcune fiere.

Coma_Cose

Contemporaneamente al suo lavoro, comincia a frequentare anche i locali di musica milanesi, diventando presto una dj di musica techno ed elettronica. L’anno della svolta per lei è il 2016. In questo anno, mentre lavorava come commessa, conosce un simpatico e talentuoso collega: Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama o Edipo.

I due trovano subito una grandissima sintonia e decidono di creare un progetto musicale per unire i rispettivi talenti. Nascono così i Coma_Cose. Nel 2017 entrano a far parte dell’etichetta Asian Fake e dopo qualche pubblicano il loro album di debutto, Hype Aura. Il successo è straordinario, soprattutto tra il pubblico giovane.

Nel 2021 fanno il loro debutto al Festival di Sanremo con Fiamme negli occhi, sorprendendo sia il pubblico televisivo che la critica, e due anni dopo tornano sul palco dell’Ariston con il brano L’addio. Anche in questo caso confermano il loro successo, in grado di trasformarli in una delle coppie più amate della musica italiana.

La vita privata di Francesca Mesiano: chi è il fidanzato?

Sulla vita sentimentale di California conosciamo pochi dettagli, ma sappiamo che ormai da diversi anni è fidanzata proprio con Fausto Lama. I due hanno annunciato durante Sanremo 2023 le proprie nozze, ma al momento per vari impegni non hanno ancora potuto celebrare il matrimonio.

Sai che…

– Dove vive Francesca Mesiano? Da diversi anni ormai vive a Milano.

– Non sappiamo se Francesca abbia dovuto affrontare una dura malattia.

– Quali sono le origini di Francesca Mesiano? La cantante ha rivelato che la madre è originaria di Scicli, in provincia di Ragusa.

– Ha diversi tatuaggi. Uno di questi è un omaggio al film Non ci resta che piangere di Troisi e Benigni, condiviso anche con Fausto.

– Su Instagram Francesca ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower.

