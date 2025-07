Creme solari, vai sul sicuro e comprale in questo discount: il meglio a pochi euro

I prodotti di bellezza sono quelli che, molto spesso, pensiamo non essere utili o necessari durante il periodo estivo, a causa proprio del caldo. Ma in realtà, non è così.

Le donne, infatti, sono sempre alla ricerca dell’offerta perfetta e ideale per il proprio make up, anche quando fuori ci sono 30° all’ombra: perché essere impeccabili e perfette non è una questione di temperatura.

Ciò che conta, però, è quello di sapere dove andare a cercare. C’è una cosa della quale, specie in estate, non si può fare a meno: stiamo parlando delle creme solari. Tu quale usi?

Creme: in estate sono ancora più necessarie

I prodotti di bellezza, per la cura del corpo quanto anche dei propri capelli o, meglio ancora, per il make up, rappresentano un qualcosa al quale non si può rinunciare. Se pensiamo che, anche se fuori fa davvero caldo, le donne non si trucchino, stiamo pensando la cosa più sbagliata di questo mondo. Le donne, infatti, sono sempre alla ricerca dell’offerta ideale, anche se fuori ci sono 30° all’ombra.

E, proprio per questo motivo, la primavera e l’estate rappresentano anche le stagioni delle offerte che non puoi di certo perdere. Ma non bisogna solo guardare alle offerte: ciò che conta è anche proteggere la propria pelle ed il proprio corpo da quelli che sono i pericoli, ad esempio, dell’eccessiva esposizione al sole.

Per questo motivo diventano essenziale quanto importanti le creme solari. La domanda che sempre ci poniamo è: quali sono le migliori in commercio, quelle che non hanno al loro interno PFAS, ovvero quelle sostanze dannose e rischiose per la nostra pelle? Scegliere la crema solare non è sempre facile, anche perché bisogna conoscere bene bene la nostra pelle.

Al sole, ecco le protezioni più adatte

Quando si ha una pelle particolarmente chiara, o particolarmente sensibile, la soluzione migliore è sempre quella di scegliere una crema con fattore di protezione 50+.

Ma va sempre acquistata in farmacia o c’è anche la possibilità di acquistarla al supermercato? Le opinioni sono diverse in materia, ma comunque al supermercato ci sono e sono anche di ottime qualità.

Grazie ad un’indagine dell’associazione “Altroconsumo”, riportata anche dal sito “Greenme”, è possibile dare un’occhiata a quali siano le creme solari migliori in vendita al supermercato e quali no: che siano esse in crema o in formulazione spray, è sempre bene dare un occhio. I solari migliori sul mercato quest’anno sono “Angstrom Bambini Latte Spray Solare Idratante” e “Decathlon Kids 50+ Solaire Sun Spray”.

Nella classifica vi è anche la protezione “Cien Spray Solare Per Bambini 50+”, la protezione solare venduta nei negozi LIDL: giudicato di qualità media, ma comunque un buon prodotto da acquistare e applicare.