Quando Alba Parietti era solo Alba e cantava Only Music Suvives

Alba Parietti: la carriera da cantante, la vita privata e le curiosità sulla showgirl e presentatrice televisiva torinese.

Alba Parietti è una donna che non ha bisogno di presentazioni. Showgirl, presentatrice televisiva, opinionista, attrice. Nella sua vita ha fatto davvero di tutto, e ancora continua a sorprenderci ogni giorno. Non tutti ricordano però che a inizio carriera Alba è stata anche e soprattutto una cantante.

Una breve esperienza che le è rimasta nel cuore per sempre, come dimostrato anche dalle apparizioni a Sanremo. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera da cantante e la sua vita privata.

Chi è Alba Parietti: biografia e carriera da cantante

Alba Antonella Parietti è nata a Torino il 2 luglio 1961 sotto il segno del Cancro. Figlia di un partigiano piemontese originario delle Langhe e di una pittrice e scrittrice. Cresciuta nel quartiere torinese di Madonna del Pilone, ha frequentato il liceo artistico prima di debuttare nel mondo dello spettacolo, in particolare come attrice teatrale.

Negli anni Ottanta Alba fa il suo esordio al cinema e in televisione, ma anche nel mondo della musica. Verso la metà del decennio inizia infatti a muovere i primi passi nel mondo dell’italo disco con canzoni come Jump and Do It, Dangerous, Look Into My Eyes e soprattutto un grande successo come Only Music Suvives. Si tratta di singoli in grado di far circolare il suo nome non solo in Italia ma anche in alcuni paesi europei.

Nonostante buoni numeri, non riesce a imporsi nel mondo della musica e nel giro di pochi anni Alba accantona ogni velleità musicale per dedicarsi soprattutto al mondo della televisione, con risultati più che soddisfacenti. Nel 1992 fa il suo esordio al Festival di Sanremo come conduttrice insieme a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen, e nel 1993 passa al Dopofestival, passando alla storia per alcuni battibecchi con Lorella Cuccarini.

Nel 1996 torna al mondo della musica per pubblicare un album di inediti, intitolato semplicemente con il suo nome, Alba. Le canzoni del disco vantano l’arrangiamento di Silvano Borgatta, ma nonostante questo il disco non decolla, e anzi passa quasi inosservato. Da quel momento non torna più al mondo della musica, preferendo dedicarsi ad attività più redditizie, in tutti i sensi.

Cosa fa oggi Alba Parietti?

Negli ultimi tempi è tornata al mondo della musica solo per presentare alcuni show, come Napoli prima e dopo. Ha però cantato alcune canzoni in qualità di protagonista di Tale e quale show nel 2021. E anzi nel 2024 è tornata in gara proprio nella Sanremo Edition del programma presentato da Carlo Conti, peraltro in coppia con l’amica Valeria Marini.

La vita privata di Alba Parietti: marito e figli

Alba nel 1981 si sposa con l’attore Franco Oppini. Dalla loro unione è nato il 6 aprile 1982 il figlio Francesco Maria. Dopo la separazione nel 1990, Alba ha avuto una relazione con Stefano Bonaga, filosofo e docente universitario.

Anche questa relazione finisce, e dopo un’altra storia con Jody Vender, ha vissuto importanti storie d’amore con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea e con Cristiano De André, a proposito di musica.

Sai che…

– Nel 1978 ha partecipato a Miss Italia, senza arrivare in finale, mentre nel 1979 era stata scelta per rappresentare l’Italia a Miss Universo, ma dovette rinunciare per i troppi impegni.

– All’interno del programma La piscina della Rai, nel 1991, cantava sia la sigla di apertura, Bambino, che una cover di Mina, L’importante è finire.

– Dove vive Alba Parietti? Abita a Milano ma passa molto tempo anche nella sua casa estiva a Ibiza.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Alba Parietti ha un cancro? Recentemente è dimagrita (avrebbe perso 7 chili), ma non c’entra nulla con il tumore con cui ha combattuto quando aveva 36 anni, un male che la colpì al collo dell’utero.

– Su Instagram Alba Parietti ha un account ufficiale da diverse centinaia di migliaia di follower.

